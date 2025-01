Imperia Calcio, vertice decisivo in Comune per la cessione. Il sindaco Scajola incontra Ruggieri e Pedano: "Nuovo stadio conditio sine qua non" (VIDEO)

Un incontro cruciale si è svolto questa mattina a Palazzo Civico, dove il sindaco Claudio Scajola ha incontrato l’imprenditore emiliano Pino Ruggieri, accompagnato dal socio e manager Stefano Pedano. Il vertice ha avuto come oggetto la cessione dell’Imperia Calcio e dall’incontro è emersa una forte volontà da parte degli acquirenti di concludere l'operazione in tempi rapidi.

La trattativa per la vendita della storica società calcistica del capoluogo sembra quindi entrare nella sua fase decisiva, con Ruggieri e Pedano pronti ad entrare nel club con un piano ambizioso che include, come "conditio sine qua non", la costruzione di un nuovo stadio. Il sindaco ha ribadito, infatti, che l’operazione di cessione dell’Imperia è "indissolubilmente legata alla realizzazione di un impianto sportivo moderno, in grado di rispondere alle esigenze della squadra e della città, migliorando la visibilità e la competitività del club che deve salire di categoria".

Ruggieri, noto per la sua esperienza nel mondo del calcio e per aver ricoperto ruoli di rilievo nella Sanremese e nello Spezia, ha manifestato apprezzamento per l’attuale momento positivo dell’Imperia, complimentandosi con l'attuale presidente Gramondo per la vittoria nel derby contro la sua ex squadra. Un segno di rispetto per il lavoro svolto finora, ma anche un chiaro messaggio di impegno per un futuro che punta a consolidare e far crescere il club, attraverso il rafforzamento della struttura e degli impianti.

Il manager Stefano Pedano, che entrerà a far parte del nuovo board dell’Imperia, ha confermato le intenzioni dell’imprenditore Ruggieri di puntare su una gestione professionale, con l’obiettivo di dare continuità alla crescita della squadra e all’ambizioso progetto infrastrutturale che prevede, appunto, la costruzione di uno stadio moderno. Un impianto che, secondo quanto emerso nell'incontro (bocciata l'ex Italcementi, due le ipotesi sul tavolo, una a Oneglia e una a Porto Maurizio) dovrebbe non solo rispondere alle necessità sportive, ma anche diventare un volano per l’economia locale, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e la possibilità di ospitare eventi di rilevanza nazionale e internazionale.

Il progetto di un nuovo stadio per l’Imperia Calcio rappresenta una delle chiavi di volta per il futuro del club, e potrebbe aprire nuove opportunità per la città, migliorando la sua immagine e il suo appeal nel panorama sportivo. La costruzione dell’impianto sembra dunque essere un punto irrinunciabile per Ruggieri e Pedano, che sono pronti a investire risorse importanti per dare nuova linfa al calcio imperiese.

L’esito positivo dell’incontro odierno ha dunque confermato che le trattative stanno procedendo speditamente e che la cessione dell’Imperia Calcio è sempre più vicina. Tuttavia, rimane da vedere come evolveranno i prossimi passi, con il sindaco Scajola che, pur manifestando ottimismo, ha sottolineato che tutte le condizioni, inclusa la realizzazione del nuovo stadio, dovranno essere chiaramente definite sia dal punto di vista amministrativo che urbanistico prima della firma dell'accordo definitivo.

Per i tifosi dell’Imperia, quindi, si apre una fase decisiva della storia del club, che potrebbe segnare l'inizio di una nuova era, con la speranza che il tanto atteso stadio diventi presto una realtà e il team possa affrontare sfide future con risorse e strutture adeguate.