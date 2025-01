Calcio, Prima Categoria B. Sabato con vista per il Savona, in campo Olimpic - Speranza e Masone - Multedo

Inizierà formalmente oggi pomeriggio il girone di ritorno nel raggruppamento B di Prima Categoria.

Il Savona sarà spettatore interessato, dato che le principali rivali al salto in Promozione saranno tutte impegnate nelle sfide in calendario alle 14:30.

La capolista Olimpic dopo il 3-0 incassato proprio dagli Striscioni sette giorni fa proverà a reagire contro i savonesi dello Speranza, mentre Multedo e Masone, potrebbero togliersi vicendevolmente punti nella sfida tra le squadre guidate da Bruzzone e Bazzigalupi.

A completare il quadro odierno la gara tra una Bolzanetese in buona forma e l'Old Boys Rensen.