Calcio, Rappresentativa Under 17. Giovedì prossimo amichevole con la Juniores del Vado, i convocati del tandem Rossi - Oddone

E' iniziata la nuova marcia di avvicinamento dell'Under 17 della Liguria al prossimo Torneo delle Regioni che si svolgerà in Sicilia.

Il team allenato dal tandem Rossi - Oddone scenderà in campo giovedì prossimo, 23 gennaio, al Chittolina (ore 15:45) per sfidare in amichevole la Juniores Nazionale del Vado.

I portacolori savonesi saranno quattro e arriveranno dallo stesso Vado e dalla Cairese.



Le convocazioni

Arenzano Football Club: Schenone Luca

Athletic Club Albaro: Baghino Emanuele Giuliano, Gjordumi Danijel, Cannella Gabriele

Cairese: Di Lucia Emanuele

Campomorone Sant’Olcese: Mataloni Gabriele

Football Club Bogliasco: Baldaccini Diego, Lamanna Pietro Alfio

Football Genova Calcio: Alfano Pasquale, Ottonello Nicolò

Ligorna 1922: Zampiga Luca, Zenati Houssine Hakim

Olimpic 1971: Gorini Francesco

Imperia Calcio Sr.: Sangaré Djiba

Ospedaletti Calcio: Turrini Alex

Sanremese Calcio Srl: Burlandi Alessandro, Celella Thomas, Nardini Romeo, Nervino Nicolò

Vado 1913 A.S.D.: Burchi Alberto, Cappellari Tommaso, Malagrida Joshua Leandro