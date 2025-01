Calcio, Eccellenza. Missione rilancio per Celle Varazze e Pietra, il Loano si misura con la capolista Rivasamba.

Si riavvolge il nastro di quattro mesi, ovviamente a campi invertiti.

Oggi per il campionato di Eccellenza inizierà infatti il girone di ritorno, dopo una prima parte di campionato tutto sommato positiva per le squadre savonesi.

Il Celle Varazze è a quattro punti di distacco dal Rivasamba capolista, mentre il Pietra Ligure deve confrontarsi con un gap doppio dai calafati e l’amarezza della sconfitta in finale di Coppa Liguria.

Entrambe possono però provare a riscattare i ko di sette giorni fa, incassati dall’Athletic e dalla capoclassifica, tra le mura della Praese e del Molassana.

Tappa lontana dall’Ellena anche per una San Francesco Loano davvero in buona forma. Per Cargiolli e compagni il test più difficile, proprio nella tana del Rivasamba primo della classe.