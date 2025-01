Calcio. Il Mallare torna ad esultare dopo 252 giorni, la tripletta di Bastoni alla Virtus Sanremo regala la prima gioia ai lupi

L’impresa salvezza resta davvero complicata, ma almeno il Mallare è riuscito ad aprire l’anno nuovo con la soddisfazione della prima vittoria in campionato.

I lupi sono stati bravi soprattutto a non lasciarsi abbattere dai due vantaggi che la Virtus Sanremo è riuscita a costruire con Di Donato e Alasia, riprendendo in entrambe occasioni i matuziani per poi ribaltare completamente la situazione al quarto d’ora della ripresa.

Mattatore di giornata è stato Fabio Bastoni, autore di tutte e tre (la prima su rigore) marcature rossoblu.

Il prossimo impegno in calendario si chiama Andora, ma la squadra di mister Fiori potrà affrontare la marcia di avvicinamento con rinnovato entusiasmo.