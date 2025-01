Calcio. Savona, operazione sorpasso compiuta: Sciarbo & Cogo domato 3-0, i biancoblu volano in testa alla classifica

SAVONA - SCIARBO & COGO 3-0 (35' Rignanese, 46' G. Piu, 58' Mancioli aut.)

FINISCE QUI! TRIS ALLO SCIARBO & COGO E PRIMATO IN CLASSIFICA CONQUISTATO: il Savona balza al comando del girone B di Prima Categoria grazie al successo sui genovesi con i gol di Rignanese e G. Piu, oltre all'autogol di Mancioli

90' tensione tra le due panchine dopo l'uscita dal campo di Colombo colpito a palla lontana, discutono in maniera veemente Cola e Ferraro

88' ennesimo fuorigioco della gara fischiato al Savona, due minuti al termine

84' ci prova Carta per lo Sciarbo & Cogo, destro da fuori che termina alto

82' ennesimo tentativo di Briano che sta cercando la via del gol, mancino a giro praticamente dalla linea di fondo che Volpe spedisce in corner

78' ci prova Briano questa volta con il destro, sfera a centimetri dall'incrocio

76' Mata per Apicella, terzo cambio per mister Cola

75' poco da segnalare in questa fase, partita che si sta avviando verso la conclusione con il Savona sopra di tre reti e a un passo dal conquistare la vetta della classifica

65' anche Salis lascia il terreno di gioco, al suo posto Fancellu

61' Berruti rileva Rignanese, primo cambio ordinato da Cola. Non deve aver gradito molto la sostituzione il bomber biancoblu, a colloquio in panchina col direttore sportivo Barone...

60' il Savona adesso colleziona occasione in serie, sprint di Incorvaia a sinistra che mette a rimorchio al centro dell'area, Briano e Rignanese si ostacolano al momento del tiro mancando il colpo del 4-0

59' punizione dal vertice dei sedici metri di Briano, traiettoria interessante che si spegne un metro sopra la traversa

58' TRIS DEL SAVONA! Autorete dei genovesi con l'ultimo tocco nella propria porta da parte di Mancioli sugli sviluppi dell'angolo battuto da Cherkez, partita chiusa all'Olmo-Ferro

56' si aprono spazi sempre più ampi per la manovra del Savona, che ha il pieno controllo del match essendo sopra di due reti e di un uomo

51' SCIARBO & COGO IN DIECI: Vallarino spedito sotto la doccia, Carrea estrae prima il giallo e poi il rosso all'indirizzo del numero sette dei genovesi (probabili eccessive proteste), strada in salita per la squadra di Ferraro, inizio di ripresa da dimenticare

46' ED E' SUBITO 2-0 SAVONA! Briano serve G. Piu che supera Volpe dall'altezza del dischetto, raddoppio degli striscioni dopo appena quaranta secondi di questa ripresa

Si riparte

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Savona avanti 1-0 sullo Sciarbo & Cogo, decide al momento il gol di Rignanese al 35'

45' sta trovando ritmo e fraseggio palla a terra la squadra di Cola, pallone per vie centrali che arriva a Rignanese, colpo di tacco a cercare Piu rispedito indietro da Sciandra

44' Rignanese da pivot per liberare Briano a tu per tu con Volpe, fischia fallo in attacco Carrea di Genova

43' Salis serve G. Piu che calcia al volo senza riuscire però a trovare lo specchio

38' ammonito per proteste proprio Rignanese dopo un fallo fischiato dal direttore di gara

35' RIGNANESE! SAVONA IN VANTAGGIO! Pallone morbido di Incorvaia che pesca al limite dell'area piccola il bomber biancoblu, colpo di testa vincente e striscioni avanti 1-0

33' ci prova ancora Briano, sinistro da fuori che si abbassa troppo tardi, nulla di fatto anche in questa circostanza

30' punizione di Briano nei pressi della bandierina, traiettoria ad uscire che accarezza la parte superiore della traversa prima di terminare in fallo laterale

26' Fois fa ripartire velocemente i suoi dopo un corner dello Sciarbo & Cogo, Colombo servito da Briano perde l'attimo per calciare dopo un controllo di troppo sciupando un'altra buona chance per sbloccare la gara

24' Rignanese questa volta trova il varco giusto per liberare G. Piu, non riesce però a trovare la zampata vincente l'ex Finale

23' IL PALO DI RIGNANESE! L'attaccante biancoblu si gira in area e calcia rasoterra trovando la punta dei guantoni di Volpe che devia sul montante, striscioni saliti di tono in questi ultimi minuti

22' sfuma un interessantissimo contropiede in campo aperto per il Savona, bravo Mancioli a chiudere e ad evitare guai peggiori

20' Incorvaia buca Volpe da due passi, ma secondo il direttore di gara il pallone era già uscito sul cross basso di G. Piu

18' traversone di Incorvaia dalla sinistra controllato in due tempi da Volpe, rischia poi in disimpegno il portiere dei genovesi che colpisce Rignanese andato in pressing sul numero uno avversario

17' se la sta giocando senza timori la squadra di Ferraro, Savona ancora un po' contratto

15' occasione per lo Sciarbo & Cogo: Abdelfattah sguscia via a sinistra e si presenta al vertice dell'area piccola costringendo Colombo ad immolarsi in scivolata per deviare in angolo il suo tentativo

10' anche Salis verticalizza alla ricerca del bomber degli striscioni, sfera leggermente lunga raccolta da Volpe

8' prova ad alzare subito il ritmo la formazione di mister Cola, traversone di Gaggero a cercare Rignanese anticipato da un avversario

2' fermato in offside G. Piu, scattato sul filo del fuorigioco e pronto a involarsi tutto solo verso la porta di Volpe

1' si parte! Savona in maglia rossa e pantolincini blu, Sciarbo & Cogo con tenuta che ricorda l'Albiceleste argentina

PRIMO TEMPO

Formazioni :

SAVONA: Fois, Gaggero, Incorvaia, Schirru, Apicella, Colombo, Cherkez, Briano, Piu G., Salis, Rignanese. A disposizione : Bova, Mata, Garbini, Fancellu, Merica, Berruti, Piu N., Damonte, Esposito. Allenatore : Cola

SCIARBO & COGO: Volpe, Sciandra, Mancioli, Diagne, Mukaj, Caroglio, Vallarino, Carta, Caviglia, Pizzolato, Abdelfattah. A disposizione : Mannari, Arcidiacono M., Bertola, Arcidiacono A., Patrone, Jallow, Mazzella, Corino, Perrone. Allenatore : Ferraro

Arbitro : Carrea di Genova