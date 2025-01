Calcio, Promozione. Finale, un altro ko: al "Borel" passa il Little Club 2-1

FINALE-LITTLE CLUB JAMES 1-2 (62' Trevisano- 39' Fossati, 60' Chaves Moncada)

45'+6' calcia malissimo Ballone e finisce qui. Il Little Club conquista i tre punti, per il Finale la classifica si fa sempre più critica.

45'+5' probabilmente ultima chance per il Finale per trovare il pareggio: punizione dal limite per un fallo di mano.

45'+4' fallo davanti alla panchina del Little Club, ammonito Cinardo.

45' ancora cinque minuti per le due squadre per cercare di ottenere qualcosa da questo match.

43' ultimo tentativo di sfruttare la panchina per svoltare il match per il Finale: fuori Pastorino, dentro Ballone.

40' cambia ancora il Little Club: Bilanzone subentra a Eranio.

35' squadre molto compatte, il Finale cerca qualche spazio tra le maglie di un Little Club molto quadrato con palloni poco efficaci.

32' secondo cambio per gli ospiti: out Garaventa, al suo posto Canellini.

29' trattenuta troppo plateale di Renda su Carra, ammonito l'attaccante finalese che poi lascia subito posto a Palumbo.

27' ancora pericolosa la squadra rossoblù col tiro in diagonale di Chaves Moncada, Scalvini manda in angolo.

25' cambia mister Rossetti che richiama Raiola, al suo posto Crovetti.

24' si invola verso l'area finalese Giorgi che poi serve Raiola, tiro potente ma non troppo angolato per Scalvini che para.

17' LA RIAPRE IL FINALE! Palla tagliata di Renda sul primo palo dove si inserisce Trevisano a cui basta appoggiare la sfera in rete.

15' RADDOPPIO DEL LITTLE CLUB! Rete rocambolesca di Chaves a conclusione di un'azione che sembrava del tutto innocua.

14' si divora il gol del pareggio Belvedere che spunta di testa sulla punizione di Genta e manda fuori di un nulla.

13' triplice cambio per il Finale: fuori Arzarello, Shpuza e G. Brollo; dentro Cafarotti, Giguet e Belvedere.

10' caparbio G. Brollo, spostato ora a destra, a mettere in mezzo per Trevisano che però è troppo in ritardo e si fa disturbare al momento della conclusione.

6' ottimo calcio di punizione calciato da Genta a rientrare, colpisce Arzarello alzando troppo la sfera.

1' si ricomincia al "Borel" con le stesse formazioni che hanno chiuso la prima fase.

SECONDO TEMPO



45'+1' titoli di coda su questo primo tempo col vantaggio quasi inatteso della formazione genovese, brava a sfruttare praticamente l'unica disattenzione della squadra di mister Scalia.

45' c'è un abbozzo di reazione da parte del Finale, ma si sente l'ormai nota mancanza di "peso" offensivo in area per la squadra giallorossa.

39' VANTAGGIO LITTLE CLUB! Pasticcio della difesa finalese sul corner di Giorgi, nel parapiglia il tocco vincente è di Fossati.

35' fase di gioco con molti errori di misura da ambo le parti, cerca di prendere un po' di predominio territoriale il Little Club.

31' primo cartellino giallo del match, è ai danni di Pulsoni per l'intervento su Dagnino.

29' occasionissima per Raiola! L'ex centravanti dell'Albenga vicinissimo alla rete che con tap in da due passi che bacia quasi il palo esterno alla sinistra di Scalvini.

28' macina sempre più gioco il Finale. Azione manovrata guidata da Genta, sfera poi in area per G. Brollo che prova la rovesciata ma non riesce a imprimere al pallone né forza né direzione.

26' tentativo di conclusione velleitario da parte di Giorgi, Scalvini si allunga e blocca a terra.

24' gran palla di Renda che vede l'inserimento di Dagnino che va a terra in area, l'arbitro fa ampi segni di proseguire.

20' subisce un colpo pare alla schiena Renda che resta a terra, ingresso dei sanitari finalesi in campo. Partita in questa prima fase dove si percepisce il peso della posta in palio per entrambe le squadre, al momento molto prudenti.

18' tentativo improvviso da posizione molto defilata per Renda, la palla assume una traiettoria indecifrabile e si spegne sul fondo sfiorando il palo.

16' punizione ancora di Gabriele Brollo, una sorta di corner corto dalla sinistra. Traiettoria verso l'inserimento del fratello Vittorio, libera però la difesa rossoblù.

10' conclusione dalla distanza di Eranio, in due tempi Scalvini blocca la sfera.

7' ci prova anche il Finale da calcio di punizione, la traiettoria mancina a rientrare di Gabriele Brollo direttamente tra le braccia di Parise.

2' subito occasione per la squadra ospite, Chaves Moncada manda sul fondo il tiro sugli sviluppi di un calcio di punizione.

1' squadre schierate nell'atmosfera fredda e quasi intima del Borel, Finale in tenuta bianca con inserti giallorossoblu, Little Club in completo a quarti rossoblù.

PRIMO TEMPO





Queste le scelte dei due tecnici.

FINALE: Scalvini; Caligaris, V. Brollo, Genta, Pastorino, Arzarello, Dagnino, Shpuza, Trevisano, Renda, G. Brollo.

A disposizione: Acojocaritei; Nazarenko, Bertozzi, Giguet, Ballone, Scalia, Belvedere, Cafarotti, Palumbo.

Allenatore: L. Scalia - M. De Lucis

LITTLE CLUB JAMES: Parise; Leonardi, Cinardo, Carra, Fossati, Eranio, Garaventa, Pulsoni, Raiola, Giorgi, Chaves Moncada.

A disposizione: Bongiorni; Bilanzone, Canellini, Pocaterra, Traverso, Orciuoli, Crovetti, Rossetti.

Allenatore: C. Rossetti

Arbitro: T. Miraglia di Imperia

Assistenti: F. Morbelli (Albenga), M. Vitale (Savona)

Dopo i quattro schiaffi subiti al Lagaccio di Genova contro la Superba, un'atra chiamata salvezza aspetta il Finale di mister Scalia.

Sono infatti solo due i punti che pongono i giallorossi dietro all'avversario odierno, quel Little Club James prima formazione al di sopra della linea di galleggiamento dei play out.