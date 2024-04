Giudice Sportivo, Promozione. Tanti giocatori ponentini sanzionati nel girone A

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 7/ 4/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

SCHILLACI ROSARIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CARRARESI NICOLA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CURRARINO ETTORE (LEVANTO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

PANDISCIA ANTONIO (SAN CIPRIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAGLIA CLAUDIO (PSM RAPALLO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRIGNOLI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DELFINO GIANCARLO (FINALE)

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RENDA LEONARDO (FINALE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

SCHIRRU MICHELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORVI LUCA (CADIMARE CALCIO)

CORCIULO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FARINAZZO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)

RISSO AGUSTIN ALEJO (NEW BRAGNO CALCIO)

PATINI ALESSIO (SAN CIPRIANO)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

AUTERI ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PANE MICHELE (CAPERANESE 2015)

SACCO RONNY (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FERRETTI INCERTI EDOARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MESSINA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

D IMPORZANO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

DEL SANTO MANUEL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

LAROSA PAOLO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

AMMONIZIONE (XI INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)

AGATE ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

ROSSINI MARCO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CARLINI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PIU GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)

DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

BALLANI NICHOLAS (MAGRA AZZURRI)

FILENI FRANCESCO (PRAESE 1945)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)

SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CONDORELLI NICOLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

SBARRA NICOLO (MAGRA AZZURRI)

BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)

PALMISANO DANIEL (SESTRESE BOR. 1919)

SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

AMBROSI FILIPPO (CADIMARE CALCIO)

AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)

MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)

SPOZIO MATTEO (CARCARESE)

MACELLONI EDOARDO (PSM RAPALLO)

SCARRONE NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRAVO KAROL (CAMPESE F.B.C.)

MARTE ROSARIO NICOLA (CANALETTO SEPOR)

ALESSO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

LAGAXIO LORENZO (LEVANTO CALCIO)

SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

TURCO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

GERINI DANIELE (PONTELUNGO 1949)

CHARLES MANUEL (PRA F.C.)

ALESSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)

GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)

VENTURINI ANDREA GIOVANNI (SAN DESIDERIO)