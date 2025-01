Calcio, Promozione. Gabriele Beluffi e il giovane Bonifazio rilanciano il Ceriale, una rete per tempo all'Albissole

CERIALE - ALBISSOLE 2-0 (G. Beluffi 6', Bonifazio 86')

50' FINISCE QUA

46' sul taccuino anche Cuka

45' cinque di recupero

42' SUBITO NERVOSISMO APPENA IL GIOCO E' RIPRESO, DOPPIO GIALLO E ROSSO PER GHIGLIAZZA, GIALLO ANCHE PER MOLINA

41' INCREDIBILE! BONIFAZIO APPENA ENTRATO SIGLA IL 2-0. L'attaccante si butta su una palla e poi batte Scatolini a tu per tu

40' lascia il campo G. Beluffi, al suo posto il 2007 Bonifazio

36' G. Prudente per Vierci nel Ceriale

34' ammonito anche Ghighiazza, stavolta per proteste

33' giallo per Kacellari

31' fallisce una chance Diana, dopo un liscio di Prudente non riesce a centrare la porta. Andreazza - Acquanita negli ospiti, altro cambio di Sarpero

29' punito un fallo di Andreetto su Diana, altro piazzato ceramista

27' Molina - Mariani nel Ceriale, Cancellara - Iadanza nell'Albissole

24' ammonito Giudice e punizione da posizione laterale per l'Albissole

23' Cuka per Nacci negli ospiti

21' ammonito Favorito, gran azione di Vierci che viene fermato dal difensore in modo falloso. Punizione di Beluffi dritta tra le mani di Scatolini

18' prima mossa di Mambrin: Secco al posto di L. Beluffi autore di una buona prova

14' cambia Sarpero: dentro Saracco per Rolandi

11' intervento in ritardo su G. Beluffi, l'azione prosegue e il Ceriale va al cross con L. Beluffi e sfiora il raddoppio con il tiro di prima intenzione di Giudice che termina alto sopra la traversa non di molto

8' non un brutto avvio quello dell'Albissole, poco fa un rischio in area su Gabriele Beluffi, non c'è nulla per Carida

16:01 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

47' termina sulla mancata zampata di Nacci sul cross di Acquanita la prima frazione

46' ammonito Acquanita, splendido recupero di Giudice su di lui, poi il fallo dell'esterno

45' due di recupero

44' Nell'Albissole fuori Banchieri ed entra Minuto, scelta tecnica a quanto pare, nessun problema fisico

39' ci prova Luca Beluffi, colpo di testa alto sul cross di Giudice

38' corner battuto su Diana che si smarca e prova il tiro, palla rimpallata e poi una mischia con Ghigliazza che non riesce a insaccare, l'azione si conclude con Mondino che raccoglie la sfera

37' ancora un cross di Nacci, si rifugia in corner Mondino

36' Andreetto anticipa Diana sul cross di Nacci: corner Albissole

34' proseguono le difficoltà della catena di sinistra dell'Albissole, Favorito e Acquanita spesso sbagliano il suggerimento per il centrocampista

32' ammonito Sarpero: "Non c'è ne fischia uno" non gradito da Carida

28' in difficoltà l'Albissole in fase d'impostazione dal basso, il Ceriale sta aggredendo molto bene

25' in ritardo Chiarlone, punizione per il Ceriale ma la panchina ospite non gradisce fino ad ora la direzione di gara

23' tanti richiami per Sarpero, ora a Favorito, autore di un passaggio semplice sbagliato sulla metacampo

18' recupero di Nacci e poi Diana che prova a mettere in mezzo, c'è una deviazione: corner. Dalla bandierina stacco alto di Mancini

17' dopo una fase di stallo, ecco l'Albissole. Diana smista per Nacci che davanti a Mondino si fa parare la conclusione

7' subito un contatto in area tra il portiere locale e un attaccante ospite, lascia proseguire Carida, panchina ceramistta imbufalita

6' VANTAGGIO CERIALE! Palla lunga di Giudice che viene raggiunta da G. Beluffi, controllo e poi una volta in area il diagonale vincente

3' subito un incursione di Mancini sulla destra, cross alto. Risponde il Ceriale con Luca Beluffi, tiro alto sopra la traversa dopo una rimessa laterale

15:02 partiti, ovviamente presenti gli "Zueni" dell'Albissole, i tifosi ceramisti riscaldano questo pomeriggio ventoso al "Merlo"

PRIMO TEMPO

Formazioni

CERIALE: Mondino, Giudice, Cenisio, Vignola, E. Andreetto, E. Prudente, L. Beluffi, Kacellari, Vierci, Mariani, G. Beluffi

A disposizione: Gandolfo, Polny, G. Prudente, L. Andreetto, Secco, Gualberti, Melegazzi, Molina, Bonifazio

Allenatore: Mambrin

ALBISSOLE: Scatolini, Banchieri, Acquanita, Rolandi, Favorito, Chiarlone, Iadanza, Ghighliazza, Diana, Mancini, Nacci

A disposizione: Rossi, Cancellara, Minuto, Saracco, Rossini, Cuka, Andreazza, Scarfi, Polito

Allenatore: Sarpero

Arbitro: Giorgio Carida (Genova)

Assistenti: Silvano Salvestrini (Albenga) - Guglielmo Tameo (Albenga)