Football Americano. La "Nuova Era" dei Pirates inizia in grande stile (FOTO E VIDEO)

I Pirates 1984, storica squadra ligure di football americano, hanno presentato ufficialmente la squadra che parteciperà per la prima volta alla IFL, segnando un traguardo storico con l'inserimento di quattro giocatori provenienti dagli Stati Uniti. Questo importante passo è stato accompagnato da un completo rebranding del logo e dal lancio di numerosi progetti e attività benefiche che coinvolgeranno il territorio nei prossimi anni.

L'evento di presentazione si è tenuto presso il Golf Club di Albissola alla presenza di oltre 150 persone. Il Presidente Michele Giacchello ha aperto l'incontro dichiarando: “Oggi comincia un nuovo ciclo, ci aspettano sfide difficili ma ci faremo sempre trovare pronti sul campo. Il progetto Pirates non si ferma, ma si rinnova, anche grazie al supporto di aziende sponsor che hanno creduto nel nostro percorso”.

Tra le conferme e i rinnovi, spiccano quelle di Fabrizio Zago, CEO di NatPower, Andrea Minerdo, CEO di NatPower H, e Giorgio Pupillo, CEO di NatPower Italy & SPV Director.

Insieme hanno lanciato la corsa alla nuova stagione, che partirà ufficialmente il 15 febbraio a Firenze.

Il 2025 dei Pirates si prospetta ricco di novità e nuovi talenti. Tra i nuovi acquisti spiccano quattro giocatori internazionali: James Fleurissant, canadese con esperienza nel football europeo; Lawrence Dalla Betta, con un passato nella USFL; Enzo Affaticati, di origini italo-argentine; e il giovane talento Logan Hansen, ingaggiato grazie alla draft combine del Rome City Institute.

Il General Manager Eugenio Meini ha inoltre consolidato la squadra con la firma di otto giocatori di livello internazionale: Jeremy Gasparro, eletto miglior centrale d'Europa in ELF con i Paris Musketeers; Alessandro Del Giudice, Stefano Benedetti, Jordy Baidal, Christopher Amparo, Matteo Fusetti, Giorgio Zamboni e Jordan Luna Cuero, garantendo solidità e competitività.

La società ha investito in un rinnovato staff tecnico, con l’offensive coordinator Steve Smyte, allenatore con esperienza nella prima divisione americana, affiancato da Aristide Marossi, Alessandro Borelli, David Baca Ugalde e Giovanni Modena, che supervisionerà lo "YouthProject". Quest'ultimo è un programma dedicato allo sviluppo del settore giovanile, in collaborazione con le scuole liguri.

Oltre all'ambito sportivo, i Pirates hanno annunciato un forte impegno nel sociale attraverso un ambizioso programma di collaborazioni per rafforzare il legame con il territorio e promuovere valori di inclusione e solidarietà. Le partnership includono la Fondazione Insuperabili, guidata da Giorgio Chiellini, e l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Disagio Giovanile, presentato dal Direttore Generale Roberto Minerdo, che ha illustrato gli obiettivi e le opportunità offerte dal progetto alla comunità locale.

La giornata si è conclusa con la presentazione del nuovo logo dei Pirates 1984, simbolo della "New Era" del club. Il design celebra i 40 anni di storia della squadra, unendo tradizione e innovazione per rafforzare l'identità del team e il suo impegno nella promozione del football americano in Liguria.

L'iniziativa è resa possibile grazie al supporto di numerosi sponsor, tra cui MED Defense, Faber Cylinders e GruppoGE, che si aggiungono agli storici partner della squadra. All'evento erano presenti Maurizio Garbarini, Sindaco di Albisola Superiore, Luca Ottonello, Vicesindaco di Albisola Superiore, Francesco Sorrentino, Vicesindaco di Celle Ligure, Luca Lombardi, Assessore al Turismo Regione Liguria, Roberto Pizzorno, Delegato CONI Savona, Giacomo Valle, Responsabile provinciale di Scienze Motorie, Aureliano Pastorelli, Presidente della Consulta dello Sport di Savona.