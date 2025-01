Volley Maschile. Carcare batte in rimonta Alassio, i valbormidesi la spuntano 3-1

I biancorossi nello scontro testa, coda della classifica si complicano non poco la vita concedendo il primo set alla compagine alassina a cui va il merito di aver affrontato la capolista a viso aperto.

Troppi errori in battuta e non sempre felici in ricezione i biancorossi di Durante hanno impiegato un pò a trovare la quadra, sempre ad inseguire senza mai raggiungere gli avversari che si impongono 27 a 25.

La musica cambia nei due successivi set, i biancorossi si impongono nettamente 25 a 14 e 25 a 19, giocando a tratti una buona pallavolo. A questo punto decide di entrare in scena la leggenda del venerdì 17 che si accanisce contro la formazione ospite con ben due infortuni nel giro di pochi scambi di gioco.

Per il primo atleta si è reso necessario l'ingresso in campo della barella per il ricovero in ospedale, mentre per il secondo è bastato solo del ghiaccio.

A quel punto la partita che già aveva poco da dire è finita in secondo piano e si è conclusa con i biancorossi a festeggiare questa ennesima vittoria che gli consente di mantenere un piccolo vantaggio sugli immediati inseguitori.