Calcio. Albenga. Nessuna novità fronte stadio, ma non si ferma il via vai di giocatori

La querelle Annibale Riva, culminata con la disputa a porte chiuse del match contro il Varese, ha inevitabilmente catalizzato le attenzioni attorno al club bianconero, ma il già alto numero di giocatori che ha indossato la casacca ingauna è andato ulteriormente ad innalzarsi (seppur il livello tecnico e i risultati siano rimasti evidentemente deficitari), complice le ulteriori operazioni in ingresso portate a termine nelle scorse settimane.

Nelle ultime settimane sono scesi in campo l’attaccante classe 2002 Parigi, provenienti dal Chieri, il centrocampista 2004 Luigi Cobuzzi (l'unico annunciato attraverso un comunicato esterno al club), ex San Marco (Promozione pugliese), il centrocampista Luca Assini, leva 2004 ex Pro Novara. e la punta da poco venticinquenne Giovanni Daidola.

E' durata invece appena un mese la permanenza di Romon Caluschi: passato in poche settimane dal Legnano al Fanfulla, con il breve intermezzo ingauno.

Attenzione però al mercato in uscita, i nomi di Ferrarese e di Ennasry, secondo le ultime indiscrezioni, sono stati sondati da diversi club, e complice la situazione dell'Albenga non è escluso possano lasciare l'Annibale Riva.