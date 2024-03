Pallanuoto, il presidente Polti chiama il pubblico delle grandi occasioni per la EuroRari: "Con lo Jadran serve anche il tifo per un grande risultato"

Dopo il pareggio in casa del Brescia e la vittoria tra le mura amiche contro Bologna, per la Bper Rari Nantes Savona è tempo di rituffarsi in acqua per la gara d'andata degli degli ottavi di finale della Len Euro Cup.

Domani sera a Savona è in programma la sfida contro i montenegrini dello Jadran Herceg Novi, una sfida affascinante nella quale la compagine savonese proverà a porre le basi per ottenere poi la qualificazione nel match di ritorno in trasferta del 23 marzo.

Un match, quello europeo, particolarmente atteso dalla società biancorossa e in particolare dal presidente Daniele Polti che non nasconde il proprio desiderio di vedere il pubblico delle grandi occasioni alla "Zanelli": "Ci farebbe davvero piacere che la città partecipasse come è stato per la finale dell'anno scorso con il Vasas - ha detto - la Len Euro Cup è una competizione a cui teniamo molto e per i ragazzi vedere sugli spalti la città che li accompagna può essere molto importante".