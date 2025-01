Calcio, Legino. I verdeblu scivolano in zona playout, Tobia: "Momento da gestire, non perdiamo la rotta"

Non è sicuramente un momento facile per il Legino.

La sconfitta interna contro la Superba ha visto i savonesi recedere fino al quintultimo posto, entrando di fatto tra i team in lotta per evitare la zona playout.

Una fase da gestire con attenzione per mister Fabio Tobia, sia dal punto di vista atletico che mentale.

"Nascondersi dietro l'alibi degli infortuni e delle assenze sarebbe la cosa più semplice in questo momento, ma quando vengono a mancare praticamente tutti i punti di riferimento dentro la squadra, soprattutto per i ragazzi più giovani, il rischio di perdere fiducia in mancanza dei risultati è dietro l'angolo.

Di fatto l'unico senior in campo domenica era Piacentini e nonostante questo abbiamo comunque disputato una buona partita, creando occasioni, colpendo un palo e venendo puniti alla prima occasione utile.

Se ripenso alle gare sbagliate nel corso dell'anno - spiega il tecnico - arrivo a contarne non più di quattro, un numero che, viste le condizioni, non è poi così elevato. A livello psicologico tutto ciò può essere controproducente, perchè alla lunga se non ottieni i risultati, pur meritandoli, il rischio di perdere fiducia nei propri mezzi è davvero dietro l'angolo.

Come se ne esce? Nell'unico modo che conosco: con il lavoro e l'unione d'intenti, come testimoniato anche dal presidente Carella grazie alla fiducia che sa dimostrarmi quotidianamente. Dalle responsabilità non mi sono mai sottratto e sta al sottoscritto mantenere la rotta per permettere a questi ragazzi di raccogliere le soddisfazioni che meritano, sia per loro ma anche per garantire al Settore Giovanile un punto di approdo di buon livello".