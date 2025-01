Loano, la pratica sportiva entra nelle scuole con il progetto “Educazione allo sport”

Promuovere il valore educativo e sociale dell'attività sportiva; offrire agli alunni l’opportunità di sperimentare discipline sportive diverse, senza costi aggiuntivi per le famiglie; garantire a tutti i ragazzi la possibilità di “sviluppare le loro attitudini sportive di base” così come previsto dalla Carta Europea dello Sport. Sono gli obiettivi del progetto di “Educazione allo sport” varato dalle scuole di Loano in collaborazione con l'Ufficio Scuola e l'Ufficio Sport del Comune di Loano e le associazioni del territorio.

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e delle classi prima, seconda e terza delle scuole primarie a sostegno dell'attività motoria e sportiva già prevista nell’organizzazione scolastica per le classi quarte e quinte. L'iniziativa prevede che le associazioni che aderiscono al progetto mettano a disposizione di Comune e istituti scolastici cittadini istruttori qualificati per permettere ai ragazzi di praticare l'attività sportiva durante l'orario delle lezioni. Dal canto suo, il Comune contribuirà mettendo a disposizione gli impianti sportivi della città (o le palestre scolastiche) ed erogando a ciascuna associazione un contributo calcolato sulla base delle ore di attività svolte (e pari a 8 mila euro complessivi).

Durante l'anno scolastico 2024/2025 verranno effettuate ben 670 ore di attività sportiva a cura di Società aderenti: Ad Polisportiva Agi, Asd Atletica Arcobaleno, Asd Musurakai Karate, Asd Studium Dance & Movimento, Circolo Nautico Loano, Club Alpino Italiano, Bocciofila La Loanese, Asd Doria Nuoto Loano, Asd. San Francesco Loano, Asd Centro Arti Marziali

“Quando l'attività svolta dalle associazioni sportive si incontra con l'offerta formativa proposta dalle scuole del territorio nell'ambito della programmazione di attività extracurriculari, ecco che lo sport acquisisce anche una funzione sociale ed educativa – commentano il sindaco di Loano Luca Lettieri ed il vice sindaco Gianluigi Bocchio – I ragazzi che vengono avviati all'attività sportiva, infatti, normalmente superano meglio gli eventuali problemi di disagio legati all'età dell'adolescenza e imparano a socializzare, a credere nei valori. Svolgendosi anche in orario pomeridiano, poi, lo sport a scuola dà alle famiglie l'opportunità di vedere impiegati i propri figli in attività ed allo stesso tempo garantisce alle associazioni sportive sempre nuove leve. Inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (Ptof) il progetto nasce per arricchire le occasioni formative con interventi educativi volti a promuovere nuove proposte motorie, offrendo la possibilità di praticare diverse discipline sportive in orario scolastico”.