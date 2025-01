Tennistavolo, Toirano. Il punto al termine di una settimana intensa

Fine settimana decisamente impegnativo per l'ASD Toirano nei campionati a squadre: sono ben 13 gli incontri giocati da 7 formazioni. Il bilancio complessivo recita 5 vittorie e 8 sconfitte; va considerato che ha preso il via la Serie D3, campionato nel quale l'obiettivo primario delle formazioni della società toiranese è permettere ai singoli di disputare numerose partite per fare esperienza senza l'assillo del risultato di squadra.

In SERIE C1 è arrivata la quinta sconfitta, 1-5 in casa contro il Villaggio Sport. Un impegno proibitivo contro la seconda in classifica; nota di merito per Walter Lepra che ha vinto una partita evitando così il passivo più pesante. A completare la formazione locale Andrea Bottaro e Stefano Rebecchi.

In classifica il Toirano conserva la quarta posizione con 8 punti.

Ferma per riposo la squadra di SERIE C2; il team di Toirano che milita in SERIE D1 ha conquistato la sesta vittoria in sette turni di campionato. Al consueto contributo di Alessandro Caslini, con due successi in singolo e uno in doppio con Armando Torregrossa, si sono aggiunti una vittoria ciascuno in singolo dello stesso Armando e di Stefano Tavilla, per battere così in trasferta il Vallecrosia col risultato di 5 a 2.

Prosegue il testa a testa per il primo posto finale col Don Bosco Varazze che ha 2 punti in più rispetto al Toirano ma deve ancora fermarsi per il turno di riposo.

Prosegue la serie positiva anche delle formazioni di SERIE D2.

Il Toirano "B" ha centrato il nono successo in altrettanti incontri giocati; in trasferta a Sanremo ha avuto la meglio sul Baragallo per 5 a 2. Questa volta è stato Edoardo Fiorillo a conquistare l'intera posta in palio con due singoli vinti e il doppio con coppia con Federico Occelli; quest'ultimo e Christian Galfrè hanno realizzato un punto a testa.

Il Toirano "A" ha portato a quattro la striscia di vittorie consecutive, imponendosi per 4 a 3 nella palestra del Tennistavolo Savona. Al solito apporto positivo di Riccardo Besaggio, vincitore dei due singoli e in doppio, si è unito il contributo di Nello Pruiti, vincente in doppio e in un singolare. La formazione toiranese era completata da Enrico Bessone.

Attualmente, in un girone da 8 squadre, il Toirano "B" è primo ed il Toirano "A" è terzo.

Il palazzetto dello sport di Toirano ha ospitato il primo concentramento dei gironi A e B della SERIE D3. Dodici formazioni che hanno schierato complessivamente 42 pongisti hanno dato vita ad una lunga giornata di combattute e divertenti sfide; dai bambini agli adulti, dagli esordienti assoluti ad atleti già più esperti, è andato in scena il primo atto di un campionato molto eterogeneo sia per l'età sia per il livello dei presenti.

La locale formazione di punta, il Toirano "C", si è aggiudicato il "derby" con la formazione "A" per 4-3, poi ha prevalso sul Vallecrosia "A" per 6-1. Infine, si è arreso al forte Ventimiglia "A" per 1-6. Un ottimo bilancio firmato da Vittorio Carchero (vincitore di 4 singoli e 2 doppi), Carlo Panizza (3 successi in singolo e 1 doppio) e dal più giovane dei tesserati toiranesi Leonardo Trocchio (vincente in 2 singoli e 1 doppio); si annota anche l'esordio dell'11enne Martina Barbero.

Il Toirano "A", dopo aver ceduto di misura ai compagni di società, ha perso 1-6 col Regina Sanremo "A" e 3-4 col Vallecrosia "A", ottenendo buoni risultati nei singoli con Roberto Cornelli (3 partite vinte), col debuttante Sergio Zuccotti (3), con Emili Pirola (1) e con il giovanissimo esordiente Samuele Bogliolo.

Nell'altro girone sono arrivate tre sconfitte per il Toirano "B", ma anche note positive con sei partite vinte complessivamente. Dopo aver ceduto 2-5 al Vallecrosia "B", la nostra formazione ha perso 1-6 con l'Arma di Taggia "B" e 3-4 con il Ventimiglia "B". A comporre la squadra Claudio Siccardi (vincitore di 3 singoli e 1 doppio), Andrea Caviglia (2 successi in singolo e 1 in doppio), Giovanni Barbero e del 12enne Davide Bogliolo, questi ultimi due al loro debutto ufficiale.