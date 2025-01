Motori. I savonesi Mattia Pastorino e Federico Gangi sono pronti per il Rallye di Montecarlo

Rallye Montecarlo 2025, sta per partire la prima tappa del campionato del mondo rally.

Al via su peugeot 208 gti il copilota savonese Mattia Pastorino che affiancherà alle note il gentleman driver monegasco Jean Paul Palmero.

Per la coppia è l'ottava edizione sl via della gara iridata del principato, ma assieme corrono ormai dal 2002.

Quest'anno il rally si articolerà nella zona di Gap con 18 prove speciali, dove l'ultima, la n°18, sarà la prova del mitico Turini, dove sono state scritte pagine di storia di questo sport.

Quest'anno a fare loro da ricognitore o meglio da "angelo custode" il giovane savonese Federico Gangi, reduce dalla stagione 2024 con la vittoria del trofeo rally italia under 25 e del trofeo michelin, affiancato dalla copilota Jess James.