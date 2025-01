Calciomercato. Dopo l'addio alla Cairese, Chris Gueye riparte dalla Sancataldese

L'annuncio verdegranata:

Il club è lieto di annunciare il ritorno dell’attaccante franco-senegalese, classe 1994, 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲.

201 cm di pura potenza fisica, Chris, ha vestito in carriera le maglie di Rende, Gallipoli, Licata, Paganese, Canicattì e Budoni. Nell’ultima stagione è stato protagonista nella vittoria del campionato di serie D della Cavese. Ad inizio stagione ha indossato la maglia della Cairese (serie D) realizzando 7 reti in 8 partite.

Battuta la concorrenza di molti club, Chris ritorna ad indossare con orgoglio la maglia della Sancataldese!

Non ci resta che augurarti buon lavoro e un caloroso in bocca al lupo per il proseguo della stagione!