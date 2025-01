Calcio, Serie D. Il nuovo turno infrasettimanale incombe, Vado - Cairese guida il gruppo degli anticipi

Sette gare su dieci della ventiquattresima giornata del campionato di Serie D entreranno negli almanacchi già oggi pomeriggio, lasciando alla canonica finestra domenicale solamente tre incontri.

L'ennesimo turno infrasettimanale è già alle porte, un motivo in più per avere a disposizione 24 ore in più per il recupero psicofisico al termine delle partite odierne.

Per la provincia di Savona sarà tempo di derby, con la sfida del Chittolina tra Vado e Cairese. Risultato obbligato per i rossoblu (ancora alle prese con le assenze dei lungodegenti), con l'orecchio rivolto a Lavagna in attesa di un passo falso del Bra, mentre i valbormidesi proveranno a replicare l'esito della gara di andata, dove Gargiulo e compagni disputarono una delle migliori prove stagionali, superando 2-1 i rossoblu.

Da tenere d'occhio anche Sanremese - Città di Varese e Fossano - Imperia, mentre Albenga e Ligorna giocheranno domani pomeriggio in casa di Saluzzo e Borgaro.