Calcio. Serie D, il Vado alza bandiera bianca: colpaccio Cairese al "Chittolina", Bianchieri e Oubakent firmano il successo gialloblu

VADO - CAIRESE 1-2 (71' Alfiero - 76' Bianchieri, 81' Oubakent rig.)

FINISCE QUI! LA CAIRESE, DOPO LA VITTORIA DELL'ANDATA, BISSA I TRE PUNTI ANCHE AL "CHITTOLINA", BATTENDO IN RIMONTA 2-1 IL VADO. Per i rossoblu è la mazzata forse definitiva sulle speranze di primato, i valbormidesi conquistano invece tre punti di prestigio e di vitale importanza in chiave salvezza

95' rimane a terra Cangane dopo uno scontro in area con un avversario, gioco fermo ma la partita è praticamente finita

94' veementi proteste rossoblu per un tocco di mano in area di Gargiulo, Rinaldi fa proseguire

93' fallo in attacco di Alfiero, la Cairese assapora la seconda vittoria su due contro il Vado

91' Nappi inserisce Soknha, fuori Fernandez

90' quattro di recupero, entra nel frattempo Venneri al posto di Merkaj

88' Garcia rileva Oubakent, autentico incubo per la difesa del Vado quest'oggi

86' Oubakent rischia il secondo giallo fermando Prisco dopo essersi levato la maglia nell'esultanza del 2-1, forcing Vado per riequilibrare una situazione divenuta complicata dopo aver trovato la rete del vantaggio con Alfiero

83' dentro Casazza e Mameli al posto di Troiano e Monteverde, il Vado prova a reagire dopo l'uno-due micidiale subito in cinque minuti

81' RIBALTA TUTTO LA CAIRESE! Rigore di Oubakent che porta avanti i gialloblu dopo l'ennesima incertezza difensiva dei padroni di casa, esplodono di gioia i tifosi valbormidesi presenti al "Chittolina"

80' che palla di Alfiero per Vita, manca però la zampata vincente il bomber rossoblu

78' è un Vado che in fase difensiva continua a non convincere, merita la rete del pari la squadra di Nappi per quanto creato fin qui

76' BIANCHIERI, 1-1 CAIRESE: Oubakent scatta sul filo del fuorigioco e dalla destra confeziona un pallone che il centravanti gialloblu deve spingere solamente in fondo al sacco, parità ristabilita al "Chittolina"



75' Vita prova ancora a sfondare a sinistra, Cangane neutralizza il suo cross basso

72' da verificare nel post partita l'autore del gol, da capire se Alfiero ha effettivamente toccato il pallone, hanno esultato sia Foglio, sia il centravanti ex Fossano

71' IL VANTAGGIO DEL VADO! Traversone di Foglio e probabile leggera deviazione di Alfiero, il pallone non cambia traiettoria, accarezza il palo interno e termina in rete

68' Cottafava si gioca la carta Alfiero, esce Donaggio

67' annullato a Vita il gol dell'1-0: diagonale di prima di Donaggio forse diretto in porta, il compagno devia a due passi dalla linea venendo pescato in offside

65' si rinnova il duello Oubakent - Bellocci, che vede vincitore il portiere rossoblu per la terza volta su tre, ma quanti rischi per il Vado sui lanci lunghi dei gialloblu a cercare la velocità dell'attaccante classe '95

61' primi due cambi per Nappi: Lartey e Turone al posto di Anselmo e Federico

60' angolo ad uscire di Monteverde, Montesano tutto solo sul primo palo colpisce male spedendo a lato

57' doppia fiammata da una parte all'altra: prima è la Cairese a rendersi ancora pericolosa in ripartenza col diagonale di Fernandez murato da Montesano, poi sul versante opposto è Merkaj a cercare il cross nel cuore dei sedici metri regalando però il pallone a Cangane

54' muove palla il Vado, Montesano crossa in area a cercare Vita che non riesce ad imprimere la forza necessaria alla sfera

51' assolo di Vita a sinistra, Boveri di testa anticipa Donaggio

47' sinistro sul palo di Cangane che termina a lato, iniziano le operazioni di riscaldamento quattro giocatori del Vado

46' punizione dal limite per il Vado, mattonella ideale per Merkaj

Si riparte senza cambi

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sullo 0-0: ai punti Cairese vicina al vantaggio in più circostanze, Vado con maggiore possesso ma troppo impreciso negli ultimi trenta metri

44' Bianchieri è il primo ammonito della gara, intervento scomposto su Prisco

39' cerca di accendere la luce Abonckelet, pallone arretrato per l'accorrente Foglio che colpisce male il pallone; segue un altro cross del centrocampista ex Campobasso che pesca Vita al limite dell'area piccola, ma il suo colpo di testa non crea problemi alla porta valbormidese

36' la Cairese si divora ancora la rete dell'1-0: Oubakent libero a sinistra mette in mezzo la sfera trovando sul secondo palo Fernandez, zampata in scivolata che finisce incredibilmente a lato della porta di Bellocci

35' Abonckelet è il più attivo nel Vado, recupero alto del pallone e sinistro affrettato di Merkaj che è un passaggio a Cangane

33' Vita libera il destro mancando il bersaglio di un paio di metri, recriminano i rossoblu per una deviazione non ravvisata dalla terna arbitrale

30' impreciso il Vado in fase di rifinitura, non riesce a distendersi in maniera fluida la manovra dei rossoblu, complice anche un grande agonismo che la squadra di Nappi sta mettendo sul terreno di gioco

25' micidiale ripartenza della Cairese con Castiglia liberato al tiro all'altezza del dischetto, miracoloso il salvataggio di Troiano a negare il vantaggio ai gialloblu

23' Troiano arretrato per Foglio che ci prova di prima trovando la respinta di un difensore valbormidese, chiude poi l'azione Prisco calciando da distanza impossibile

22' ancora Vado, che ha alzato i giri del motore in questi ultimi minuti: destro potente di Donaggio deviato in angolo da Vignaroli

18' Donaggio per vie centrali calcia da fuori strozzando troppo il tiro, sfera a lato

17' Vita si libera in mezzo a tre avversari al limite dell'area, il pallone arriva sul piattone destro di Aboncklet che esalta i riflessi di Cangane, bravo ad alzare in angolo il pallone diretto sotto l'incrocio, prima vera occasione creata anche dai padroni di casa

16' Abonckelet imbuca per Vita, Cangane in uscita bassa anticipa l'attaccante ex Savona e Sanremese

15' punizione di Troiano completamente fuori misura, sbagliata la misura del cross dopo il fallo di Ngamba su Donaggio

12' approccio spensierato alla gara da parte dell'undici di Nappi, che vuole giocarsela a viso aperto

10' altra nitida occasione per la Cairese: stesso copione di due minuti fa, stesso esito con un attento Bellocci a respingere il destro rasoterra di Oubakent. Troppo "ballerini" i rossoblu nel reparto difensivo, Cottafava subito nervoso in panchina

8' grossa chance per i gialloblu, Oubakent lanciato in profondità sfugge via a Cottarelli presentandosi a tu per tu con Bellocci, bravo a chiudere lo specchio all'ex attaccante del Vado

5' il primo tiro nello specchio lo firma Monteverde, sinistro centrale controllato da Cangane

3' Vado con Merkaj e Donaggio subito dietro Vita punta centrale, Troiano in cabina di regia e Prisco nel ruolo di terzino destro. Nappi risponde con il tridente Oubakent-Bianchieri-Fernandez

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; Prisco, Cottarelli, Montesano, Monteverde; Abonckelet, Troiano, Foglio; Merkaj; Donaggio, Vita. A disposizione : Sattanino, Lora, Alfiero, Mameli, Michelucci, Ndianefo, Casazza, Venneri, Corsa. Allenatore : Cottafava

CAIRESE: Cangane; Vignaroli, Gargiulo, Boveri, Anselmo; Ngamba, Federico, Castiglia; Fernandez, Bianchieri, Oubakent. A disposizione : Zanon, De Mori, Lartey, Turone, Garcia, Sokhna, Bellotti, Chiarlone, Diagne. Allenatore : Nappi

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure

Assistenti: Troina e Biase di Genova