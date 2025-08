Giudice Sportivo, Eccellenza. Le sanzioni in vista dell'ultima giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 27/04/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/06/2025

PERASSO ALBERTO (SERRA RICCO 1971)

A seguito di una decisione arbitrale, entrava sul tdg e lanciava una borraccia piena d’acqua all'indirizzo del ddg senza colpirlo (sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara).



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/05/2025

FERRARA ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/05/2025

MONTIGNANI DUILIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROMANELLI SILVIO (SERRA RICCO 1971)

Al termine della gara, rivolgeva al ddg alcune espressioni irriguardose (sanzione attenuata per il tenore delle espressioni utilizzate).



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT’OLCESE)

LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CAVALLI GIACOMO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCALA MATTIA (CAMPOMORONE SANT’OLCESE)

DOTTO LORENZO (PRAESE 1945)

GUALTIERI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

COMOTTO DAVIDE (SERRA RICCO 1971)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZUNINO ELIA (CAMPOMORONE SANT’OLCESE)



AMMONIZIONE (VII INFR)

SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RASO MARCO (PRAESE 1945)



AMMONIZIONE (III INFR)

ROVIDO DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

COSTA NICOLO (GOLFOPARADISO PRO RECCO C.A.)

AVANZINO LUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PAVESE ANDREA (PIETRA LIGURE 1956)

BOTTINO SIMONE (PRAESE 1945)

SANFILIPPO ANDREA (PRAESE 1945)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)



AMMONIZIONE (II INFR)

CARBONI CHRISTIAN (ANGELO BAIARDO)

ZAMPANO GIUSEPPE MARCO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BRUNOZZI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

VIANSON YVES (SERRA RICCO 1971)



AMMONIZIONE (I INFR)

GRANI EROS (ANGELO BAIARDO)

MARTELLI GIOVANNI (TAGGIA)