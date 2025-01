Pallanuoto, la R.N. Savona passa con l'Academy Olympic Roma: Rizzo trascina i biancorossi che vincono 15-9

Vittoria per la Rari Nantes Savona contro l’Academy Olympic Roma nel match valido per la 14^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto.

Sebbene il pronostico fosse ampiamente tutto per i biancorossi, alla "Zanelli" la squadra di Angelini ha comunque dovuto faticare per avere la meglio sui capitolini, recentemente rinforzati da importanti innesti come il montenegrino Vidovic e il centroboa Leporale: 15-9 il risultato finale in favore dei savonesi.

L’Academy Olympic Roma ha chiuso in vantaggio per 2-1 la prima frazione di gioco, rimontando la rete iniziale dei padroni di casa, apparsi appesantiti dai carichi di lavoro finalizzati ad arrivare nelle migliori condizioni agli appuntamenti decisivi della stagione. Nel secondo periodo, la Rari (oggi priva di una pedina di livello come Merkulov) è passata a condurre andando all'intervallo lungo in vantaggio per 5-4. Coriacea la prestazione degli ospiti nel terzo tempo, capaci di rimanere agganciati alla partita: 9-7 il parziale prima degli ultimi 8 minuti, con Angelini tutt'altro che soddisfatto a bordo vasca.

Nell'ultimo periodo, Rizzo e compagni hanno legittimato il successo blindando i tre punti sui quali è ben impressa la firma proprio del capitano biancorosso autore complessivamente di 4 reti. Nel tabellino dei marcatori della Rari anche Figlioli (3), Bruni (2), Guidi (2), Occhione, Rocchi, Damonte e Patchaliev. “Partita difficile, dobbiamo alzare il livello del gioco di attacco e fare quello che sappiamo fare - il commento a fine gara di Valerio Rizzo - Dobbiamo essere ordinati e andare sempre al massimo perché quando non lo facciamo ci mettiamo in difficoltà da soli. Dobbiamo, quindi, avere massima attenzione e concentrazione perché da ora in poi non ci fermeremo più”.