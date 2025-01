Bel gioco e concretezza, il Pietra consolida il terzo posto: Bogliasco battuto 3-0

PIETRA LIGURE - BOGLIASCO 2-0 (27' Lufi, 41' e 58' Faedo)

45'+4' non c'è più tempo, il Pietra Ligure chiude con un meritatissimo 3-0 una sfida parsa mai in bilico.

45'+2' cambia ancora il Bogliasco che manda dentro il numero 20.

45' ancora 4' per mandare in archivio la sfida.

40' altra azione manovrata in fluidità dal Pietra, Balducci mette in angolo la conclusione quasi a botta sicura di Franco.

39' fuori Sighieri nel Bogliasco, dentro Pisotti.

38' apprezzamenti a scena aperta anche per Sogno che lascia il campo a Gibertini.

36' nel Pietra va in campo anche Franco per un applauditissimo Castiglione.

30' doppia sostituzione per il Bogliasco: va in campo Arbocco per Moltedo. Risponde il Pietra con Gimmy Insolito al posto di Rovere.

30' si accentra Costa e prova la conclusione di potenza, da rivedere la precisione.

27' secondo cambio per il Pietra che cambia in cabina di regia: fuori Sancinito, dentro Odasso.

20' esce Lollo Insolito, al suo posto nel Pietra ecco Sardo.

17' prova ad accorciare la squadra biancorossa con Sighieri che bisticcia un po' con la sfera e poi conclude ma fuori misura.

16' percussione centrale di Lufi chiusa con un tiro troppo alto.

13' TRIS DEL PIETRA! Ancora Faedo a trovare la personale doppietta, concludendo a rete la ripartenza e l'assist gestiti da Rovere.

11' conclusione dalla distanza di Canovi, intercetto sospetto di Gasco in area ma il direttore di gara fa segno di proseguire.

9' prova a mettere la testa nella trequarti difensiva pietrese la squadra di mister Palermo, compatti i biancocelesti nell'opporsi.

3' non cambia il copione anche in questa ripresa, sempre la squadra di casa a partire all'attacco.

1' nessuna novità di formazione all'uscita degli spogliatoi per i due mister. Ricomincia Pietra-Bogliasco.

SECONDO TEMPO



45'+3' qualche secondo in più di gioco, ora le squadre possono andare al riposo col Pietra meritatamente in doppio vantaggio.

45'+1' cella conclusione di prima intenzione di Canovi defilato sulla sinistra, traiettoria troppo stretta e tiro fuori.

45' si andrà avanti ancora per 2'.

45' angolo conquistato dai biancorossi, palla sul secondo palo dove calcia Guidotti mandando fuori di un soffio.

44' fallo di Rovere, ammonito il capitano biancoceleste e occasione su punizione laterale dalla sinistra per il Bogliasco.

41' GOLASSO DEL PIETRA! Palla da trequartista vecchio stampo di Sogno, conclusione defilata al volo di Faedo che incrocia. Traiettoria imparabile per Balducci.

40' costretto al primo cambio del match mister Palermo: esce Alesso, dentro Lorefice.

38' problemi per Alesso costretto a uscire momentaneamente dal campo per ricevere l'assistenza della sua panchina.

35' provvidenziale Vernice a salvare i suoi sul tentativo ravvicinato di Moltedo, corner che gli ospiti non sfruttano.

32' fallo sulla linea laterale di Allocca, ammonito il centrocampista genovese.

31' intervento ai limiti di Guidotti su Sogno che rimane a terra dolorante nella sua trequarti. Il Pietra chiede un provvedimento disciplinare che il direttore di gara non assume.

27' VANTAGGIO DEL PIETRA! Sogno servito da Lufi si allarga troppo per andare alla conclusione allora sceglie di ricambiare e servire a sua volta l'assist a Lufi che di testa appoggia in fondo al sacco.

25' riesce a liberarsi alla conclusione dal limite Rovere, Balducci controlla la sfera uscire.

23' azione palleggiata da sinistra del Pietra che quindi prova a imbucare centralmente per Sogno, trattenuto l'argentino ma il signor El Bouazaoui lascia correre.

18' primo vero tentativo della formazione genovese con il colpo di testa di Salvini che si spegne a lato.

17' molto fluida la disposizione in campo della squadra di mister Palermo, con Costa spesso molto largo e la coppia Salvini-Sighieri a fluttuare tra la trequarti e l'attacco.

14' Faedo illude la pressione di Alesso e lascia partire un sinistro a giro che Balducci alza in angolo.

9' sta creando non pochi grattacapi alla squadra genovese la posizione di Castiglione che ora va alla conclusione deviata in corner.

8' colpo di testa di Sogno sul cross dalla destra di Faedo, palla larga.

2' ancora la squadra di Cocco all'attacco, stavolta è Sogno a calciare malamente a lato da buona posizione.

1' subito un'azione arrembante del Pietra, la conclude Castiglione con un tiro dal limite alto.

1' squadre schierate in campo, ospiti con la tradizionale maglia biancorossa con pantaloncini blu, padroni di casa in maglia gialloblu. Si comincia!

PRIMO TEMPO

Ecco le scelte iniziali di formazione dei due tecnici.

PIETRA LIGURE (4-2-3-1): Vernice; Borlotti, Gasco, Pili, Lufi; Sancinito, Castiglione; Faedo, L. Insolito, Rovere; Sogno.

A disposizione: Duberti; Odasso, G. Insolito, Gibertini, Giraudo, Guaraglia, Aicardi, Franco, Sardo.

Allenatore: M. Cocco

BOGLIASCO (4-1-4-1): Balducci; Orlando, Sciaccaluga, Guidotti, Alesso; Allocca; Moltedo, Sighieri, Canovi, Costa; Salvini.

A disposizione: Girardi; Manzi, Lorefice, De Paolis, Arbocco, Danero, Pisotti, Bagliano.

Allenatore: D. Palermo

Arbitro: E. M. El Bouazaoui di Chiavari

Assistenti: M. Vigne e L. Toro di Chiavari

Dopo due trasferte consecutive, comincia il 2025 tra le mura amiche del Pietra Ligure. Dopo l'avvio d'anno solare non propriamente propizio, la vittoria di Molassana ha rilanciato la classifica dei biancocelesti col calendario che oggi offre alla squadra di Matteo Cocco la chance per rilanciare definitivamente le proprie ambizioni d'alta quota.

E' uno scontro diretto quello odierno al "Devincenzi" col Bogliasco, club appaiato ai pietresi al terzo posto a quota 28 punti, reduce anch'esso dalla vittoria nell'ultimo turno contro l'Arenzano.