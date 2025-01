Calcio, Promozione. IL DERBY E' DEL PONTELUNGO! I granata piegano il Ceriale con le reti di Rocca e Delfino

PONTELUNGO - CERIALE 2-0 (Rocca 60', Delfino 86')

50' finisce qua!

49' giallo per Vignola, ossigeno per il Pontelungo e sfida ai titoli di coda

48' ammonito Breeuwer per perdita di tempo

46' ci prova G. Beluffi, servito con un lancio lungo, palla sopra la traversa

45' cinque di recupero

42' esce Delfino ed entra Calcagno nei locali

41' LA CHIUDE IL PONTELUNGO CON DELFINO! Primo tiro ribattuto di Rocca da Mondino per in mezzo arriva il tap in di Delfino che manda in visibilio i granata

39' prova furbescamente ad ottenere il rigore G. Beluffi, non abbocca Fousfos che non assegna il giallo per simulazione

37' L. Beluffi e Bonifazio per Gagliano e Melegazzi nel Ceriale

36' doppio giallo per Zanardini! Fousfos spedisce fuori il tecnico, che a quanto pare stava parlando con un proprio giocatore

35' ci prova Vignola da fuori, palla alta. Serve pazienza al Ceriale in questo momento, i biancoblu stanno facendo la partita

33' espulso Ghiozzi dalla panchina del Pontelungo

28' ammonito per proteste Ardissone

27' E. Prudente per Giudice nei biancoblu

26' ci prova Genduso da fuori, tentativo belleitario, altra mossa in arrivo per Mambrin

23' Calandrino - Chariq nel Pontelungo, si ricompone la difesa granata dopo il rosso. Perde qualcosa in avanti Zanardini, ma mossa necessaria per ritrovare equilibrio

21' Molina - Secco nel Ceriale

20' CI ARRIVA BREEUWER SULLA PUNIZIONE DI MARIANI, PALLA BASSA ALL'ANGOLINO SINISTRO, MA IL PORTIERE RESPINGE

18' SUBITO COLPO DI SCENA! ROSSO DIRETTO PER ROASCIO CHE ATTERRA MARIANI LANCIATO A RETE. Niente rigore però, punizione appena fuori dall'area. Lancio di Giudice invece per il subentrato che trova l'inserimento di Mariani

15' SEGNA IL PONTELUNGO! ROCCA! Ripartenza granata e palla sulla destra per Chariq che scarica in mezzo dove l'attaccante deve soltanto appoggiare in rete

12' cambia ancora il Pontelungo: Ardissone - Asteggiante

10' cambi. Nel ceriale Mariani per Vierci, nel Pontelungo Rocca al posto di Caneva

6' non fischiato un fuorigioco parso netto di Beluffi che si presenta davanti al portiere, tiro debole che il portiere blocca

16:05 ripartiti

SECONDO TEMPO

46' contatto in area tra un difensore e Marquez, palla secondo Fousfos. Termina poco dopo la prima frazione

45' uno di recupero

44' ci prova Chariq che dopo un corner raccoglie, palla sul destro e tiro a giro, sfera che termina sul fondo

41' ammonito pure Zanardini per proteste, non sarà facile per Fousfos gestire la partita

40' un fallo di reazione scatena un mini parapiglia, panchine in piedi e tante proteste: temperatura altissima al Riva

38' gara spezzettata, poco prima Delfino a colloquio con Mambrin per far cessare qualche commento di troppo della panchina biancoblu

34' giallo per Vignola, necessario l'intervento per fermare la cavalcata di Delfino, arrivato fino all'altezza della panchina ospite

33' invertiti di fascia Beluffi e Melegazzi, il 2003 a sinistra e l'ex Andora a destra

30' Breeuwer! Il portiere si oppone a Beluffi sulla destra, gran palla di Genduso poi l'attaccante a tu per tu da posizione defilata non riesce a superare il numero uno granata

28' sul taccuino anche Roascio, in ritardo sulla fascia, e non sarà l'ultimo cartellino...

27' un possibile fallo per il Pontelungo non viene fischiato, poi Asteggiante ferma Beluffi: ammonito il centrocampista di casa

23' il primo giallo è per Giudice, falloso su Asteggiante

21' tanto agonismo come si prevedeva alla vigilia, gara assolutamente sentita da entrambe le parti

20' costretto ad uscire Guardone, al suo posto Delfino. Problema al ginocchio per l'esterno

19' contrasto tra Guardone e Beluffi, ha la peggio l'esterno granata, sembra grave

17' intervento in ritardo di Melegazzi su Alizeri, lascia proseguire Fousfos. Panchina Pontelungo subito in piedi, il direttore di gara ammonisce poi il ds Curri

14' primo tiro in porta, è Gagliano a provarci, Breeuwer blocca a terra la soluzione non potente

11' niente di che in questo inizio, calma e sangue freddo nel possesso del Ceriale

6' solito 4-2-3-1 per il Ceriale, Pontelungo con il 4-3-3 e senza Sfinjari dal primo minuto. Intanto, primo squillo della gara targato Guardone su punizione, palla sul fondo

15:02 via

PRIMO TEMPO

Formazioni

PONTELUNGO: Breeuwer, Bolia, Alizeri, Roascio, Farinazzo, Pollero, Guardone, Asteggiante, Caneva, Marquez, Chariq

A disposizione: Ghiozzi, Trucchi, Calandrino, Calcagno, Ardissone, Delfino, Rocca, Badoino, Sfinjari

Allenatore: Zanardini

CERIALE: Mondino, Giudice, Cenisio, Vignola, E. Andreetto, Genduso, Melegazzi, Gagliano, Vierci, Secco, G. Beluffi

A disposizione: Vinci, E. Prudente, G. Prudente, Cortesi, L. Beluffi, Gualberti, Mariani, Molina, Bonifazio

Allenatore: Mambrin

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)

Assistenti: Andrea Poggi (Genova) - Palmiro Scandale (Genova)