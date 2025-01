Atletica, fine settimana ricco di prove "in outdoor": dalla Sardegna a Garlenda, tutti i risultati

Ottime notizie dalla Sardegna per la nutrita pattuglia dell'Atletica Arcobaleno chiamata nell'ultimo fine settimana a rappresentare la Liguria in occasione del cross di Ala dei Sardi.

Tra le junior è doppietta, grazie alla affermazione di Vittoria Facco sulla compagna di team Elena Cusato; tra gli junior, invece, a imporsi è Gabriele Di Vita, con Tommaso Molfino buon 4° all’arrivo. La gara riservate alle allieve registrano infine l’ottimo secondo posto di Chiara Guarisco ed il 5° di Tosca Pelle.

Gara di lanci lunghi in quel di Mariano Comense. In pedana è rientrata la martellista Ilaria Cavanna: per lei un 5° posto tra le atlete della categoria Promesse e una misura (41.35) lontana dai suoi migliori lanci e che non la soddisfa, con l'obbiettivo per lei di tornare presto competitiva.

Infine, giornata dedicata al cross a Garlenda, per il campionato regionale Master. Nelle prove di contorno, l’enfant du pays Nicolò Reghin non ha problemi a imporsi con notevole margine nella gara sui 6 km riservata ai senior.