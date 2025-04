Atletica. L'esordio nei 100 metri di Zaynab Dosso sarà al Meeting Città di Savona

Una finale europea dominata e un titolo mondiale sfiorato nella specialità più esplosiva, i 60 metri indoor: l’inverno di Zaynab Dosso è stato davvero da incorniciare. Quale pista migliore di Savona per esordire sui 100 metri all’aperto nel 2025? Dopo Leo Fabbri (di nuovo protagonista del peso con Zane Weir, come annunciato lo scorso 9 aprile), il Direttore Organizzativo del Meeting internazionale Città di Savona Marco Mura può confermare nel cast un’altra protagonista della stellare edizione 2024. Mercoledì 21 maggio al centro polisportivo “Giulio Ottolia” la sprinter azzurra sarà di nuovo su quei blocchi da cui un anno fa scattò verso un doppio primato italiano assoluto dei 100 metri, limato da 11.14 a 11.12 in batteria e poi letteralmente demolito in finale per correre in 11.02 (+0.9 m/s).

Quell’indimenticabile pomeriggio alla Fontanassa seguì un inverno di primissimo piano (culminato con il bronzo mondiale indoor dei 60m a Glasgow) e segnò il salto di qualità dell’allieva di Giorgio Frinolli anche sulla distanza olimpica. Dosso avrebbe poi abbassato il record italiano dei 100m a 11.01 con vento al limite (+2.0 mt/s) in occasione della semifinale degli Europei di Roma, “prologo” del bronzo acciuffato in finale con 11.03. L’avvio del 2025 di Zaynab (in carriera anche terza agli Europei 2022 e quarta ai Mondiali 2023 con la staffetta 4x100) è poi stato semplicemente sontuoso sulla brevissima distanza dei 60 metri, la specialità che più di tutte si adatta alle sue caratteristiche: 7.05 per vincere la tappa Gold del World Indoor Tour a Torun (Polonia), poi il trionfale Europeo di Apeldoorn (Olanda) con il titolo su Mujinga Kambundji (Svizzera) e Patrizia Van der Weken (Lussemburgo) e il nuovo record italiano a 7.01, quindi un argento storico ai Mondiali di Nanchino (Cina).

Tra 40 giorni esatti “Za” andrà alla caccia della terza vittoria della prova Challenger del World Athletics Continental Tour organizzata dall’Atletica Savona: oltre che nel 2024 l’azzurra si impose pure nel 2022 con un 11.19 che valeva in un colpo solo un progresso di oltre due decimi, a testimoniare il feeling della 25enne reggiana di stanza a Roma con la pista savonese.