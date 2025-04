Atletica. La campionessa olimpica Thea Lafond è pronta a tornare al Meeting Internazionale Città di Savona

Un’altra breaking news di grandissimo spessore per il Meeting internazionale Città di Savona: mercoledì 21 maggio alla Fontanassa, nel centro sportivo intitolato a Giulio Ottolia, scenderà in pedana nel triplo Thea Lafond, saltatrice di Dominica, stato caraibico di 72.000 abitanti capace di esprimere, nell’atletica, una campionessa olimpica e mondiale.

La triplista ha vissuto nel 2024 una stagione magica: dopo il titolo iridato indoor vinto in marzo a Glasgow, il 3 agosto a Parigi ha conquistato la prima medaglia olimpica della storia del suo Paese mettendosi al collo il metallo più pregiato, un oro “sigillato” da un 15,02 che ha rappresentato per lei la prima volta oltre il muro (iconico nel triplo femminile) dei 15 metri, il primato personale e il record nazionale dell’isola di Dominica.

Lafond, 31 anni compiuti dieci giorni fa, conosce molto bene la pedana di Savona e il contesto agonistico della prova Challenger del World Athletics Tour organizzata dall’Atletica Savona: la campionessa Olimpica, infatti, vanta il primato del meeting con il 14,53 che firmò in occasione della vittoria nell’edizione 2022, quando si impose per soli sette centimetri su Ana Lucia José Tima (Repubblica Dominicana). Il nome di Thea compare due volte nell’albo d’oro del Meeting internazionale Città di Savona: suo il successo anche nell’edizione 2023 quando ottenne il miglior salto di sempre per una triplista alla Fontanassa, un 14,68 vanificato però sul piano statistico dal troppo vento a favore (+2,9 m/s).

Thea Lafond, allenata da Aaron Gadson, è cresciuta negli Stati Uniti: dopo aver iniziato con la danza, avrebbe abbracciato l’atletica al college, alla University of Maryland, approcciando le prove multiple (vanta tuttora i record nazionali anche nel lungo, nell’alto, nei 100m ostacoli, nei 60m ostacoli indoor e nel pentathlon indoor). Al triplo sarebbe però arrivata in fretta: già in pedana ai Giochi di Rio 2016, vanta nell’hop-step-jump due quinti posti outdoor (2022 e 2023) e due quarte piazze (2022 e 2025) ai Mondiali, il titolo continentale centroamericano 2022 e il bronzo ai Giochi Panamericani 2023.