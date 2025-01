Due italiani alla Fat Viking, evento ciclistico estremo in Norvegia, tra loro il loanese Guido Pighi

Si è svolta lo scorso fine settimana, in Norvegia, la Fat Viking, gara ciclistica in fat bike, valevole come qualificazione alla Iditaroad Trail Invitational, evento che si svolge tutti gli anni in Alaska.

Tra i partecipanti, proveniente da tutto il mondo, due italiani. Stefano Romualdi, fortissimo ultra racer italiano e organizzatore del Emilia Romagna Bike Trail e Guido Pighi, ciclista loanese e esperta guida di bikepacking e gravel nel territorio finalese. I due sono riusciti a completare il percorso lungo in circa 19 ore.

La gara è stata caratterizzata da un forte maltempo e vento oltre i 100 kmh, dovuti al passaggio della Tempesta Eowyn, che ha lambito la Norvegia, dopo aver provocato notevoli danni in tutto il Regno Unito.