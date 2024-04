Calcio, Dego. L'entusiasmo non si ferma, il paese si mobilita per il derby contro il Pallare

La tensione è palpabile, mescolata alla soddisfazione per la qualificazione alla finale di Coppa Liguria, nel piccolo paese di Dego, dove il calcio è più di uno sport: è un'identità condivisa, un orgoglio collettivo.

La data cerchiata in rosso sul calendario di ogni tifoso è domenica 14 aprile, quando al "Perotti", con inizio alle ore 16, l'Asd Calcio Dego avrà a disposizione il primo match point per vincere il campionato di seconda categoria ed essere promossa in prima categoria. Un trionfo che manca dalla stagione 98/99. L'avversario? L'Asd Pallare Calcio, la più immediata inseguitrice.

Per la compagine deghese, questa partita rappresenta molto più di una semplice sfida calcistica. Significa infatti il ritorno tanto atteso in prima categoria dopo parecchi anni di assenza. Un obiettivo che risale all'estate del 2017, quando la prima squadra è rinata dalle ceneri dopo ben 17 anni. Con nove punti di vantaggio a tre giornate dalla fine, basterà un pareggio per staccare il pass.

La squadra allenata da Massimiliano Brignone è molto più di un gruppo di giocatori. È il frutto del duro lavoro, della passione e dell'orgoglio di ragazzi valligiani che indossano con fierezza la maglia biancoblu, supportati da una società capace e attenta.

Ogni domenica, sono sostenuti da un folto pubblico, con un ringraziamento speciale agli Ultras Dego, che non mancano mai di creare un'atmosfera indimenticabile sugli spalti.