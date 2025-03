Labrador investito dall'ammiraglia durante la Milano-Sanremo: il cane sta bene, il sollievo del team

Un incidente che ha tenuto con il fiato sospeso, ma fortunatamente si è concluso con un lieto fine. Il Labrador investito nel corso della Milano-Sanremo di sabato scorso, all'altezza di Pietra Ligure, dall'ammiraglia della Team Solution Tech - Vini Fantini sta bene. A comunicarlo è stata la stessa squadra, che aveva lanciato un appello via social per rintracciare il proprietario dell'animale e conoscere le sue condizioni.

"Purtroppo, la nostra ammiraglia, al seguito del drappello degli attaccanti, non è riuscita a evitare lo scontro, coinvolgendo il povero animale - avevano fatto sapere dalla squadra - Siamo profondamente rammaricati per quanto accaduto e desideriamo assicurarci delle condizioni del cane".

L’appello ha avuto esito positivo e, poche ore dopo, il proprietario ha rassicurato: "Abbiamo ricevuto una mail dal padrone, che ci ha comunicato che, fortunatamente, il suo amico a quattro zampe sta bene! - ha scritto la squadra in risposta a un utente che aveva commentato il post - Non puoi immaginare quanto ci rincuori questa notizia. Siamo pienamente d’accordo con te: gli incidenti possono succedere e non è colpa di nessuno".