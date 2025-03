Milano-Sanremo, un Labrador investito dall’ammiraglia: l'appello della Team Solution Tech - Vini Fantini per sapere come sta

Un episodio spiacevole si è verificato ieri alla Milano-Sanremo, la celebre classica di primavera del ciclismo internazionale. Durante la corsa, infatti, un Labrador è improvvisamente entrato in strada nella zona di Pietra Ligure, proprio mentre un gruppo di attaccanti era in fuga. L’ammiraglia della Team Solution Tech - Vini Fantini, che seguiva il drappello dei battistrada, non è riuscita a evitare l’animale, investendolo. La squadra ha espresso il proprio profondo rammarico per quanto accaduto e ha subito avviato una ricerca per identificare il proprietario del cane.

"Durante la giornata di ieri, mentre i nostri atleti erano in fuga alla Milano-Sanremo, un cane (Labrador) è improvvisamente entrato in strada nella zona di Pietra Ligure - si legge sulla pagina Facebook della squadra - Purtroppo, la nostra ammiraglia, al seguito del drappello degli attaccanti, non è riuscita a evitare lo scontro, coinvolgendo il povero animale. Siamo profondamente rammaricati per quanto accaduto e desideriamo assicurarci delle condizioni del cane. Per questo motivo, stiamo cercando il suo padrone, che non siamo riusciti ad identificare sul momento a causa dello svolgimento della gara".

"Chiediamo quindi a chiunque abbia informazioni su un Labrador investito nella zona di Pietra Ligure di contattarci via email - concludono dalla Team Solution Tech - Vini Fantini - Per favore, scrivete a: office@toscanafactoryteam.com. Grazie per la collaborazione".