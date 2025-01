Stelle nello Sport per le Scuole: al via il concorso, aperte le iscrizioni per l’Olimpiade

Con la 26° edizione del progetto Stelle nello Sport, è subito iniziata con grande intensità l’attività al servizio del mondo della Scuola.



Il progetto “Una Classe di Valori” è ufficialmente scattato mercoledì 8 gennaio con l’incontro alle Immacolatine insieme alle “stelle” della Pro Recco e della Nazionale di pallanuoto: Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti e Francesco Di Fulvio. Al fianco di “Orientamenti, all’IC Cicagna, Michele Corti ha illustrato il mestiere di giornalista sportivo e le opportunità di lavoro nel mondo dello sport. L’elenco degli incontri è in costante aggiornamento nella sezione "Una Classe di Valori 2025" sul sito www.stellenellosport.com.



Il team di Stelle nello Sport sta ricevendo numerose richieste da docenti di tutta la Liguria per la partecipazione dei propri alunni alla 9° edizione del concorso “Il Bello dello Sport”. Lo scorso anno furono ben 10.317 gli studenti coinvolti. Una crescita straordinario: in questo primo mese sono già quasi andati esauriti i 15.000 “fogli del concorso” che permettono agli alunni di disegnare o scrivere cosa è per loro “Il Bello dello Sport”. Ultime richieste dovranno essere inviate entro il 31 gennaio alla mail scuola@stellenellosport.com.



Sono già oltre quota 500 gli alunni iscritti all’Olimpiade delle Scuole calendarizzata nella mattina di venerdì 23 maggio 2025 al Porto Antico di Genova. A quattro mesi di distanza dalla Festa dello Sport, scatta così il conto alla rovescia verso il grande e partecipato evento polisportivo. Gli studenti potranno divertirsi e provare nuove discipline sportive nel Parco Olimpico allestito al Porto Antico con attività outdoor e anche indoor nei Magazzini del Cotone. L’Olimpiade delle Scuole proporrà, per docenti e alunni, un percorso programmato dal nostro staff. Ogni classe iscritta potrà provare fino a 5 diverse discipline tra le ore 9 e le ore 12,20 con una scaletta ben definita. La mattinata si chiuderà con la premiazione finale. A ogni studente partecipante all’Olimpiade delle Scuole sarà consegnata la Medaglia celebrativa dell’evento.



Il docente responsabile della classe dovrà scrivere alla mail scuola@stellenellosport.com per prenotare la partecipazione, comunicando nome scuola, indicando se media o elementare, classe e numero studenti lasciando un contatto telefonico per essere richiamato dalla coordinatrice di progetto Cristina Cambi per la definizione della partecipazione e ogni successivo aggiornamento.