Tutto esaurito a Laigueglia: Riviera Beach Volley fa il pieno per la tappa più grande d'Italia

Novantaquattro coppie il sabato. Oltre 40 la domenica.

Numeri da capogiro per la doppia tappa del Campionato Italiano per società, organizzata da Riviera Beach Volley il 12 e 13 aprile su Laigueglia, su ben 32 campi montati in tempi record dopo il grandissimo successo dei primi due week-end su Andora.

Si tratta del concentramento più grande in Italia della categoria, secondo solo alle finalissime di Bibione che decretano il vincitore dello scudetto. Partecipazione importante, pertanto, che non sconta le previsioni del meteo domenicale: pur prevedendo pioggia e una giornata tutt'altro che primaverile, rende bene l'idea di quanto il beach volley e i suoi atleti siano disposti, per passione e voglia di vincere, a giocare in qualsiasi condizione — basta che sia al mare e all'aperto.

Con la copertura social e media della BVT Media House (Beach Volley Training di Torino), parte così il secondo grande appuntamento del calendario Riviera Beach Volley, che su Laigueglia toccherà il suo picco in termini numerici anche grazie all'appuntamento del ponte del 25 aprile, quando andrà in scena la quarta edizione dello Spring Beach Camp, il clinic di allenamento più grande d’Italia, co-organizzato sui campi Riviera con oltre 9 società di beach volley sparse in Italia, condotte da MBA Milano, CUS Torino e Underbeach Novara.

Una manifestazione che, dopo soli cinque giorni dall’apertura iscrizioni, ha chiuso le registrazioni per overbooking, a dimostrazione del potenziale su Laigueglia di questo genere di eventi legati al beach volley.

"È un grandissimo orgoglio portare al centro della scena anche quest'anno la Liguria in qualità di regione ospitante dell’avvio outdoor beach volley nazionale – spiega il presidente Riviera Beach Volley, Alessio Marri – quest'anno poi, grazie alla collaborazione con l’associazione Mestei e Segnue, l’arena centrale sarà più suggestiva che mai, tornando dopo 30 anni nella sua storica location in mezzo a decine di gozzi dei pescatori nella piazza del Bastione, il torrione cinquecentesco simbolo di Laigueglia".

Un campo con una storia incredibile, dove negli anni Novanta si disputavano i primi tornei di beach volley mai giocati in Liguria, con immagini amarcord che tornano a girare proprio in questi giorni.

Se a questo si aggiunge il record di campi mai montati in Liguria – ben 32, dai primissimi Bagni Pino al confine con Alassio fino ai Bagni Marinella nell’area di Capo Mele – l’appuntamento diventa imperdibile.

Con il patrocinio del Comune di Laigueglia ed evento ufficiale "Liguria Capitale Europea dello Sport", le Tappe Gold, Silver e Bronze del Campionato Italiano per società FIPAV si prospettano combattutissime, con CUS Torino pronto a tentare l’aggancio in classifica generale su Beach Volley Training, campione d’Italia in cinque edizioni su cinque.

Grande l’afflusso di piemontesi, ma in tantissime le coppie anche da Lombardia, Valle d’Aosta e Toscana.

L’evento comincerà con un minuto di silenzio dedicato alla tragica scomparsa del figlio quindicenne Andrea di Simone Franchi, storico presidente della società "I Follow Beach Volley", tra le più importanti di Milano, con cui lo stesso Riviera ha collaborato proprio su Laigueglia su questa categoria di evento.

Su tutti i campi verrà effettuata la prima battuta delle prime gare e, senza l’opposizione avversaria, avrà luogo il minuto di silenzio.