Football Americano. Pirates, occhio alla puntura degli Scorpioni: domani sarà sfida al Varese

Se dovessimo scegliere il nome di un film per descrivere al meglio Pirates - Skorpions sicuramente il titolo più appropriato sarebbe “al vertice della tensione”, con Ben Affleck e Morgan Freeman.

Week 9 infatti ci regala come antipasto pre pasquale una sfida che dirà molto sulla season di liguri e lombardi.

Mentre per i neo promossi Pirates la gara tra le mura amiche del Pirates Field potrebbe regalare la seconda vittoria stagionale (e credere sarebbe un traguardo eccezionale) per Varese la settima gara stagionale potrebbe considerarsi un crocevia interessante.



Una win proietterebbe gli Skorpions in zona playoff mentre una sconfitta lo farebbe raggiungere proprio dai pirati di coach Giuso Delalba.



Gli impact player sono pronti per dare spettacolo domenica alle 14.30 nonostante la giornata che il meteo dà piovosa.

Per i padroni di casa i Fiammenghi Bros (4 TD pass combinati insieme) e il “truck duo” Querzola-Longato daranno filo da torcere alla defense di Varese che fino ad ora ha concesso 209 punti (peggiore nel gruppo B).

QB McClure forte dei suoi 12 TD pass e 2 TD rush, insieme al duo Marchesetti-Auriemma cercherà di mettere in difficoltà il Black wall, il quale proprio domenica contro Firenze si è sbloccato dallo 0 nella casella degli intercetti, grazie al solito immenso Bruno.



Con tutti questi protagonisti pronti a regalare big play e corse mozzafiato, sfruttando blocchi perfetti delle O-Line e la forte voglia di vincere di entrambe le franchigie, per cancellare un girone d andata povero di gioie, si prospetta davvero una gara al vertice della tensione dove le parole d’ordine saranno sicuramente “vietato sbagliare”

Appuntamento quindi al Pirates Field alle 14.30, tra musica, hamburger, pulled pork e Pirates gadget, che faranno da cornice a 2 ore e mezza di football americano di qualità.



Per chi non sarà della gara sugli spalti, collegamento live dalle 14.20 su FIDAF TV (canale YouTube) insieme al commento di Giorgio Bianchini coadiuvato da Bruno Squeri , i quali a ci spiegheranno azione dopo azione le varie situazioni del football americano. La società Pirates anche nella telecronaca della gara vuole avvicinare sempre più appassionati al football americano. Gara visibile sul canale FIDAF TV previo abbonamento di 3.99€ (valevole tutta la RS) oppure 5.99€ (valevole per RS, PO e SB di Toledo).