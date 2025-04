Subbuteo: il Master Sanremo all'assalto della Serie A, nel weekend il girone di ritorno del campionato cadetto a Roma

Partono domani, alla volta del piccolo centro della provincia di Roma, gli atleti del Master Sanremo, unica società ligure impegnata nel Calcio Tavolo (l’evoluzione del Subbuteo), che disputerà il girone di ritorno dei campionati nazionali di Serie B e Serie C a squadre.

Il Master Sanremo, nel campionato di Serie B riparte dalla seconda posizione in classifica che, al momento, garantirebbe la promozione nella massima categoria, sfumata per un solo punto lo scorso anno. Scenderanno in campo, nella formazione principale in Serie B: Gianfranco Calonico (fresco campione del mondo), Massimiliano Croatti, il belga Jerome Heyvaert, Carlo Alessi, Francesco Torano e Claudio Dogali.

Il girone di andata, come ampiamente previsto, è stato particolarmente equilibrato e, il secondo posto finale è da considerarsi comunque positivo, anche se qualche punto qua e là è stato lasciato sul campo. Un lieve calo nel finale, infatti, ha consentito alla formazione toscana di San Miniato di risalire la china, relegando in seconda piazza i biancoazzurri. Sarà un girone di ritorno difficilissimo, da giocare sempre con il coltello tra i denti, per raggiungere l’agognata (e meritata) promozione, sfuggita la scorso anno.

Per la quarta stagione consecutiva, il Master Sanremo ha portato ai campionati nazionali anche la sua ‘seconda squadra’. Dopo aver sfiorato la promozione in B due anni fa (persa solo allo spareggio), la ‘Masterina’ si è ben distinta in Serie C con Gianfranco Mastrantuono, Stefano Bacchin, Manuel Mastrantuono, Alessandro Arca, Mathieu Crasset, il nuovo acquisto Carlo Melia e Piero Bonfante nel girone di andata. Per il ritorno una serie di problemi lascerà la squadra con soli quattro giocatori, ma siamo certi che riusciranno comunque a dar eil massimo per, come obiettivo minimo, la salvezza.

Il Master Sanremo, anche questa volta troverà aiuto e collaborazione da, B.I.G. di piazza Bresca, Auto 3 concessionaria a Sanremo, Impresa di Costruzioni Silvano a Sanremo, Fratelli Valente automobili a Villanova d’Albenga, Officina Meccanica Bodino in via Serenella a Sanremo, Nk Garden di Ospedaletti, Immobiliare Mizar in rondò Volta a Sanremo, Grandiauto concessionaria di corso Marconi a Sanremo, Panetteria 'Il pane da Giampiero' in corso Garibaldi a Sanremo, Ristorante 'Quintaessenza' in via Matteotti a Sanremo, Hotel Alexander in corso Garibaldi a Sanremo, la E.G. Edilizia Galasso di Sanremo e del ristorante ‘Birichini’ in piazza Bresca a Sanremo.

Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.