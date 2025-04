Albenga. Sarà la tappa del circuito "New Generation Fighters" ad aprire l'edizione 2025 di "Un mare di Fitness"

Sale l’adrenalina nel weekend: il Palamarco di Albenga ospiterà domenica 13 aprile una nuova attesissima tappa del circuito “New Generation Fighters”, il progetto nazionale ideato dal Team Perlungher per scoprire e far crescere i nuovi talenti degli sport da combattimento.

L’appuntamento, che si inserisce nel percorso di selezione verso il prestigioso evento di fine anno "INTERNATIONAL FIGHT SHOW" previsto per dicembre a Loano, vedrà sfidarsi oltre 50 atleti in un’intensa giornata di match sul tatami e sul ring.

Sono previsti:

43 match a contatto leggero (Light)

8 match a contatto pieno (KO)

A partire dalle ore 13:00, il pubblico potrà assistere a incontri che coinvolgeranno atleti locali appartenenti ai team più rappresentativi del territorio, nonché fighters provenienti da tutta Italia – Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto – e dalla Francia, rendendo l’evento a tutti gli effetti internazionale.

Quella di Albenga sarà anche una tappa di qualificazione per l’evento che si svolgerà sabato 28 giugno, durante il weekend di "UN MARE DI FITNESS", la manifestazione incentrata sullo sport e l'attività fisica che si svilupperà in Piazza De Andrè e sul lungomare di Albenga.

E anche questo sarà un altro momento chiave all’interno della "New Generation Fighters league", il nuovo circuito ideato dal Team Perlungher per strutturare un percorso competitivo su scala nazionale che conduca agli eventi di maggior rilievo nel panorama marziale italiano.

“New Generation Fighters League nasce con l’obiettivo di creare una rete solida per i giovani atleti, dando loro visibilità e opportunità concrete per accedere ai grandi eventi come l’I.F.S. – International Fight Show,” spiega lo staff del team organizzatore.

Quella di domenica sarà una giornata dove tutti, sia gli appassionati che nuovi che volessero avvicinarsi a un mondo in costante crescita, potranno vivere da vicino un pomeriggio di sport fatto di disciplina, passione e spettacolo.

L'evento è realizzato dal Team Perlungher e dallo staff di Un Mare di Fitness con il contributo e patrocinio del Comune di Albenga.