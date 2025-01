Giudice Sportivo, Promozione. Comminate fino a quattro giornate di stop, i fatti di Beverino - Samm alla Procura Federale

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 26/01/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 26/01/2025 INTERCOMUNALE BEVERINO - SAMMARGHERITESE 1903

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione;

Atteso che nello stesso il ddg riporta testualmente che "dopo il triplice fischio e la fine della gara notavo dei disordini nella gradinata dell'impianto sportivo dove vari sostenitori di entrambe le società urlavano tra di loro senza venire alle mani, dopodiché notavo il numero 19 CRAFA Jacopo del BEVERINO che saliva sulle medesime gradinate dove si trovavano gli spettatori di entrambe le squadre ma non veniva a contatto con nessuno di essi né verbalmente né tantomeno fisicamente. Dopo essermi fatto la doccia e essermi cambiato uscivo dallo spogliatoio per dirigermi verso la macchina e notavo, insieme agli assistenti ufficiali, che nel parcheggio dove avevo parcheggiato la vettura era presente una macchina dei carabinieri che stava effettuando accertamenti sull'accaduto";

Rilevato che da alcuni articoli di stampa al termine della gara si sarebbero verificati gravi fatti riconducibili alle tifoserie presenti alla gara, tuttavia non rilevati dal ddg direttamente;

P.Q.M.

Dispone:

di trasmettere gli atti alla Procura Federale per la valutazione di esperire le opportune indagini in merito.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CARCARESE

Per la mancanza di acqua calda presso lo spogliatoio destinato al ddg.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/02/2025

CUOZZO VINCENZO (VALLESCRIVIA 2018)

A fine gara rivolgeva alla terna espressioni irriguardose (sanzione attenuata per la tenuità delle espressioni utilizzate).



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/02/2025

NATALE ALESSANDRO (MAGRA AZZURRI)

PASCULLI DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

PARODI GIANMARCO (CELLA 1956)



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)



AMMONIZIONE (III INFR)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (II INFR)

CORRADO MARCO (MAGRA AZZURRI)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

AGRIFOGLI SEBASTIANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

A pochi secondi dal termine della gara tratteneva il pallone per ritardare la ripresa del gioco, quindi andava allo scontro fisico con un giocatore avversario, con il quale si prendevano reciprocamente a schiaffi.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BIFFI ALESSANDRO (ARGENTINA ARMA)

GHIOZZI GABRIEL (PONTELUNGO 1949)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

(sanzione attenuata per la tenuità delle espressioni utilizzate e le scuse presentate a fine gara).



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)

ONTARIO NICOLANTONIO (MAGRA AZZURRI)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

UNGARO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

Al termine della gara si prendeva a schiaffi reciprocamente con un giocatore avversario.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

Al termine della gara danneggiava con dei calci un bidone dell'immondizia.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AVELLANO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CALIGARIS GIACOMO (FINALE)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

RENDA LEONARDO (FINALE)

BOLIA MARCO (PONTELUNGO 1949)

GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)

ANDRE DANIEL (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STANO JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BALLONE LEONARDO (FINALE)

BIANCHI ALBERTO (FORZA E CORAGGIO)

ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)

LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (SAMPIERDARENESE)

URSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (XI INFR)

FIOCCHI ALESSANDRO



AMMONIZIONE (VIII INFR)

(DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)

STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)



AMMONIZIONE (VII INFR)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (VI INFR)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)

SAMBUCETI PAOLO (CAPERANESE 2015)

MATALONI DAVIDE (CELLA 1956)

MELEGAZZI FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VIGNOLA MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)

SATA GABRIEL (MILLESIMO CALCIO)

BACIGALUPO GIACOMO (PANCHINA)

RASO ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

NEGRI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (III INFR)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

KOSIQI CHRISTIAN (CARCARESE)

PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

DONNA EDOARDO (LEGINO 1910)

BREEUWER LUCA (PONTELUNGO 1949)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

BONDELLI MARCO (SAN CIPRIANO)

MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)

MORETTI TOMMASO (SESTRESE BOR. 1919)

PIROLI NELSON (SESTRESE BOR. 1919)



AMMONIZIONE (II INFR)

ORLANDO WALTER (ARGENTINA ARMA)

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)

SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)

PIGNOTTI FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

IOPPOLO ANGELO (LEVANTO CALCIO)

DI MATTIA ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

RIZZO SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)

COSTA FRANCESCO (PSM RAPALLO)

MASSARO DANIELE (SAMMARGHERITESE 1903)

SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

FERRARI FEDERICO (SAN DESIDERIO)

GIGLIO MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

AMORETTI TOMMASO (ARGENTINA ARMA)

ELETTORE EDOARDO (ARGENTINA ARMA)

CAVAGNARO PIETRO (CAPERANESE 2015)

CRIPPA NICOLO (CAPERANESE 2015)

SPOZIO MATTEO (CARCARESE)

PAGANO JACOPO (CELLA 1956)

ROGGERONE DAVIDE (CELLA 1956)

GIUDICE FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GENTA GIANMARIA (FINALE)

COZZANI CRISTIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BORDIN LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)

DIELI AARON (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MATA ERALDI (LEGINO 1910)

MOSCATELLI RICCARDO (LEGINO 1910)

MALATESTA NICOLO (MAGRA AZZURRI)

PELLEGRI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)

ARDISSONE FEDERICO (PONTELUNGO 1949)

PEIROTTI MICHELE (SUPERBA CALCIO 2017)