Tennistavolo, Toirano a punteggio pieno in Serie C Master con Armando Torregrossa e Andrea Marino

Negli ultimi due fine settimana l'attività regionale del tennistavolo è stata dedicata ai "veterani" e ai giovani; la Asd Toirano non si è fermata ed ha schierato 10 tesserati coinvolti nelle varie sedi di gioco.

A Chiavari si sono svolti i Campionati Regionali Giovanili, cui hanno preso parte 50 giovani tra gli 8 e i 21 anni di età. A rappresentare la società di Toirano era in gara Leonardo Trocchio, classe 2014 (nelle foto). Nella sua categoria, gli Under 11, è partito bene vincendo i due incontri della prima fase, accedendo al "top6", dove però non è riuscito ad ottenere altre vittorie. Per Leonardo un buon 6° posto finale su 11 partecipanti.

Alla fase regionale del campionato di Serie C Master il Toirano era in lizza con tre formazioni che, nel complesso, hanno chiuso con un bilancio positivo: 7 vittorie e 5 sconfitte. Due i gironi, composti entrambi da 5 squadre, disputati in due concentramenti; uno Vallecrosia ed uno Taggia per il girone A, entrambi ad Arenzano per il girone B. La formazione Toirano "C" ha vinto il girone A aggiudicandosi tutti e quattro gli incontri: 5-0 al Toirano "A", 3-2 all'Arma di Taggia "A", 5-0 all'Arma di Taggia "B", 4-1 al Vallecrosia. Un primo posto conquistato da Armando Torregrossa (8 singoli vinti su 8 per lui) e Andrea Marino (6 vinte in singolo e 3 nel doppio con Armando).

Nel durissimo girone B seconda posizione finale per il Toirano "B", vittorioso 4-1 sul Don Bosco Varazze, 5-0 sul Luigi Rum "B" e 4-1 sull'Athletic Club; la sconfitta è arrivata col risultato di 1-4 per mano del Luigi Rum "A". I punti sono stati realizzati da Massimiliano Genta (5), Daniele Facci (5), Stefano Rebecchi (1) e dai doppi Genta/Facci (2) e Facci/Rebecchi (1).

Tornando al girone A, quinta posizione finale per il Toirano "A", che ha schierato quattro diversi giocatori: Nello Pruiti (1 singolo vinto), Vincenzo Amodeo (1), Enrico Bessone (1) e Claudio Siccardi. Si attende ora di conoscere le modalità dei playoff per accedere alla fase nazionale.