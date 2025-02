Champions League, domani a Oradea il debutto della R.N. Savona nei quarti di finale. Rocchi: "Partita tosta"

La Rari Nantes Savona è pronta a tuffarsi nell'atmosfera elettrizzante della Champions League. Domani sera, alle 20, i biancorossi affronteranno in trasferta l'Oradea nel match d'esordio del girone valido per i quarti di finale della massima competizione europea per club.

Alla vigilia della partenza per la Romania, Niccolò Rocchi ha raccontato le sensazioni della squadra: "Arriviamo carichi a questo impegno, con il nostro spirito - ha dichiarato il numero 2 savonese - Proveremo a imporre il nostro gioco, a migliorarlo, a trovare sempre più coesione. Siamo un gruppo con nuovi innesti e il viaggio è ancora lungo. Ci aspetta una squadra forte, siamo ai quarti di Champions e ogni avversario è di livello. Giocheranno in casa, sappiamo che il pubblico lì è un fattore. Sarà una partita tosta".

I biancorossi si presentano all'appuntamento europeo dopo la sconfitta di sabato scorso contro la Pro Recco a Sori (14-8 per i recchelini), un test che Rocchi considera comunque utile: "È stata parte del nostro percorso di crescita. Loro hanno dimostrato di essere un passo avanti, sfruttando alcune giocate uno contro uno, ma nel complesso non abbiamo espresso un brutto gioco. Inoltre, il nostro centroboa titolare Bruni ha giocato pochissimo per un infortunio, speriamo torni presto al massimo. Non guardiamo al risultato, ma alla possibilità di confrontarci con i migliori per continuare il nostro percorso".