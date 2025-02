Giudice Sportivo, Serie D. Il Vado perde Montesano per una giornata, Oubakent della Cairese entra in regime di diffida

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL 2/ 2/2025

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 4/ 4/2025

ANCONA STEFANO (IMPERIA CALCIO SRL)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ABATERUSSO CLAUDIO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GHELLER MAVILLO (NOVAROMENTIN SRL)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

OZARA DENNIS (CHIERI)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LURANI RICCARDO (LIGORNA 1922)

Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GIAMMARRESI MATTIA (OLTREPO FBC)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GABRIELLI GIANMARCO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

SALVETTI GIACOMO (FEZZANESE)

SCANNAPIECO PAOLO (LIGORNA 1922)

ALLASINA NICOLO (SALUZZO)

MONTESANO ANDREA (VADO 1913 A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OUBAKENT HAMZA (CAIRESE)

ROSANO SAMUELE (CHISOLA CALCIO)

MASI TOMMASO (FEZZANESE)

NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)

DEL BELLO FRANCESCO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

CRETTI MATTIA (OLTREPO FBC)

RIVOIRA LEONARDO (SALUZZO)

MAFFI FEDERICO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)