Calcio. L’eterno bomber, Cristian Savarino a segno a cinquant’anni

A volte il tempo sembra fermarsi. Il calcio sa regalare momenti che vanno oltre il risultato, oltre la classifica, oltre il peso degli anni. Lo sa bene Cristian Savarino, attaccante, classe 1974, della Golfodianese B, Seconda categoria, che nel match contro il Bordighera Sant’Ampelio la scorsa domenica ha firmato un gol da copertina.

Savarino ha calciato con la naturalezza di chi il pallone lo conosce da anni. Il risultato alla fine ha premiato gli avversari (3-2 per il Bordighera Sant’Ampelio), ma “a 50 anni compiuti, segnare con la maglia della propria città ha un sapore speciale”.

Lo racconta con la sua voce: “È stata una grande soddisfazione, peccato non sia servito a raccogliere punti, perché ce lo saremmo meritati. Ma tornare a quest’età in campo, e farlo nella società in cui sono cresciuto… è qualcosa di speciale”.

Un ritorno alle origini, per chi segue il calcio dilettantistico, il nome di Cristian Savarino non è nuovo. Dianese, Imperia, Riviera dei Fiori, Albenga, Val Prino, Dolcedo, Pontelungo. Un viaggio nel pallone fatto di oltre 150 gol e un istinto da goleador mantenuto.

Non si vive di ricordi, Savarino guarda avanti, al girone di ritorno. Ci sono ancora obiettivi da inseguire con la Golfodianese B: “Voglio arrivare in doppia cifra con la mia squadra. Sarebbe bellissimo”.

E poi c’è qualcosa che va oltre i numeri, un appuntamento segnato in rosso sul calendario. Il derby contro il San Bartolomeo Cervo. Non una partita come le altre, soprattutto se dall’altra parte c’è Roby Iannolo, un nome che significa calcio. “Giocare contro l’immenso Roby Iannolo sarebbe un onore, sarei contento della stagione”, conclude Savarino.