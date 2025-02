Calcio, Nazionale Under 15. Ancora una doppia chiamata per il varazzino Damonte e l'andorese Scaglione

La Nazionale Italiana Under 15 ha in programma due incontri amichevoli contro i pari età della Polonia, in calendario per l'11 e il 13 febbraio. Le sfide si disputeranno presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” di Roma, con calcio d'inizio fissato rispettivamente alle ore 14:30 e 11. Il raduno della squadra è previsto per il 9 febbraio nella capitale.

Tra i talenti classe 2010 selezionati dal commissario tecnico Enrico Battisti spicca nuovamente il tandem dei giocatori savonesi: il difensore varazzino Lorenzo Damonte e il trequartista andorese Roberto Scaglione.

Tutti i sostenitori e gli appassionati potranno assistere al doppio confronto della prossima settimana in streaming, attraverso la piattaforma federale di Vivo Azzurro TV.

Ecco l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Matias Bettinelli (Inter), Tommaso Vischi (Monza);

Difensori: Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan);

Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Badr El Hafid (Atalanta), Mattia Guaglianone (Roma), Francesco Olivieri (Empoli), Paolo Schiffini (Cagliari);

Attaccanti: Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).