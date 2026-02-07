Il -15 dalla vetta del campionato occupata dall'Arconatese, l'abbonamento alla lunga sequela di pareggi insipidi in campionato, un atteggiamento poco coraggioso e un potenziale apparso spesso inespresso in virtù della rosa a disposizione hanno convinto la Solbiatese a divorziare dal tecnico Vito Grieco e dal vice Salvalaggio. In panchina, mercoledì contro il Pietra Ligure, ci sarà mister Roberto Gatti, ex tecnico della Caronnese.
In arrivo sulla panchina Roberto Gatti, indimenticabile ex giocatore del Varese che ha nel suo dna coraggio e voglia di osare.
lunedì 09 febbraio
Calcio | 07 febbraio 2026
Calcio | La Solbiatese cambia a pochi giorni dalla gara di Coppa contro il Pietra, il nuovo tecnico è Roberto Gatti
