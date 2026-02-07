 / Calcio

Calcio | 07 febbraio 2026, 15:24

Calcio | Eccellenza. La Maginot della Carcarese ferma il Millesimo, il derby valbormidese termina 1-1

Giallorossi in vantaggio con Piccardo, grande prova difensiva dei padroni di casa bravi a sfruttare al meglio l'occasione di Kosiqi

Calcio | Eccellenza. La Maginot della Carcarese ferma il Millesimo, il derby valbormidese termina 1-1

CARCARESE - MILLESIMO 1-1 (31' Kosiqi - 23' Piccardo)
 

51' FINISCE QUA! 1-1 AL CORRENT!

50' riconquista palla Diamanti, Brovida converge e tira: battuta debole bloccata da Conde

48' cambio Carcarese, Ferrero per Chiarlone. Nel Millesimo Nacci per Gualtieri

45' al via l'extra rime

44' Ze Francis per Piccardo, mentre il direttore di gara chiama cinque minuti di recupero

40' prova a serrare i tempi il Millesimo, girata di testa di Totaro sul corner di Villar, il pallone non incrocia lo specchio della porta

39' c'è spazio anche per Brovida nella Carcarese, esce un Garcia generosissimo

38' proteste del Millesimo per un tocco di mano in area, nessun fischio da parte di Messina

36' un cambio per parte. Il Macchia lancia Perovic per Cappellari, risponde Girgenti con Diamanti per Brignone. La Carcarese passa al 4-3-3

34' girata di Totaro da posizione defilata, Giribaldi c'è

30' primo cambio biancorosso: c'è Poggi per Kosiqi

24' Conde alza sopra la traversa la traiettoria generata dalla testata di Prato, il portiere sbatte anche contro il palo, sanitari in campo

23' Gualtieri sorpreso dalla traiettoria del pallone non trova il tempo giusto per impattare il pallone, sfuma una bella opportunità per i giallorossi

21' Sicca per Vittori, primo cambio Millesimo

20' muove bene palla il Millesimo, liberando Cappellari al tiro, ribattuto in extremis il mancino del terzino

18' ammonito Chiarlone, Macchia prepara i primi cambi

12' fallo di mano di Totaro, inevitabile il cartellino

8' Chiarlone giù in area, Messina lascia correre. Panchina della Carcarese quasi in campo per le proteste

6' mancino in alleggerimento di Babliuk, Conde non viene chiamato in causa

3' la prima parata è di Giribaldi, si distende bene il portiere di casa

1' inizia la ripresa, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO
 

46' squadre negli spogliatoi, 1-1 al Corrent. Millesimo più pericoloso, Carcarese super concreta a sfruttare l'opportunità di Kosiqi

45' ci sarà un minuto di recupero

41' ammonito Villar

37' stessa situazione ma asse diverso con Lazzaretti e Gadau

34' Villar disegna per la testa di Piccardo, sfera a lato

31' IL CALCIO E' UNO SPORT STRANISSIMO! IL PAREGGIO DELLA CARCARESE CON KOSIQI, DESTRO AL FULMICOTONE CHE MUORE ALL'INCROCIO DEI PALI, CONDE NON PUO' FARE PROPRIO NULLA! 1-1!

29' Carcarese in grande difficoltà in fase di impostazione, ancora un pallone perso in uscita che porta al tiro Villar. Gli "assist" più interessanti in questo avvio di partita arrivano paradossalmente dai giocatori di casa

26' gli ospiti continuano a fare gioco, Giribaldi controlla il tiro di Totaro terminare oltre la traversa

23' IL MILLESIMO E' IN VANTAGGIO! PICCARDO! SBAGLIA TUTTI GALLI IN FASE DI IMPOSTAZIONE, PICCARDO NON SI FA PREGARE DUE VOLTE E DI DESTRO FULMINA SUL SECONDO PALO GIRIBALDI

22' più preciso Totaro, Giribaldi blocca centralmente

20' mancino di Vittori ben oltre la trasversale, tanta intensità ma poca qualità nella metà del prima frazione

18' 4-4-2 classico per Girgenti nella sua prima Carcarese, con Kosiqi e Brignone di punta, risponde Macchia con il rombo in mediana a supporto di Totaro e Piccardo

16' portieri inoperosi nel primo quarto d'ora

8' chiama grande attenzione Girgenti, soprattutto in fase di non possesso. Subito in partita il nuovo tecnico biancorosso

3' gara subito molto fisica, come da attese, bella coreografia per entrambe le tifoserie al momento dell'ingresso in campo

1' si parte

PRIMO TEMPO
 

CARCARESE: Giribaldi, Ferraro, Nonnis, Prato, Di Mattia, Galli, Garcia, Babliuk, Kosiqi, Brignone, Chiarlone.

A disposizione: Sciascia, Ricci, Brovida, Cancellara, Diamanti, Ferrero, Spozio, Poggi, Moretti,

Allenatore: Girgenti
 

MILLESIMO: Conde, Facello, Cappellari, Cigliutti, Gadau, Vittori, Totaro, Lazzaretti, Piccardo, Villar, Gualtieri.

A disposizione: Canevari, Latini, Sicca, Bove, Siri, Nacci, Ze Francis, Bovio, Perovic. 

Allenatore: Macchia
 

Arbitro: Messina di Castellammare

Assistenti: Bernardini di Genova e Morbelli di Imperia

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium