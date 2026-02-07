 / Calcio

Calcio | 07 febbraio 2026, 11:35

Calcio | Prima Categoria B. Cinque gare per il sabato pomeriggio, domani in campo le savonesi

Il Girone B  del campionato di Prima Categoria offre come sempre un buon antipasto del sabato, in attesa di vedere domani pomeriggio in campo le squadre savonesi.

Alle ore 15:00 il Multedo ospita il Rabona Via Dell’Acciaio nel match valido per le zone nobili. Le due squadre sono separate da due sole lunghezze: i padroni di casa occupano il terzo posto con 39 punti, insieme alla Campese, mentre la Rabona segue a quota 37. L’incontro mette in palio punti importanti in ottica playoff e al contempo potrebbe tagliar fuori una delle due formazioni dalla lotta per il primato.

In tale ottica si preannuncia anche il posticipo delle 17:00, con la Campese impegnata in trasferta contro l’Audace Campomorone. 

Sempre alle 15:00 scende in campo la Bolzanetese Virtus, quinta con 30 punti, contro la Pegliese, ma ad aprire il programma saranno i due incontri calendarizzati alle 14:30: Old Boys Rensen - Rossiglionese e Voltri 87 - Dinamo Apparizione. 

Domani in campo le savonesi con Speranza - Virtus Don Bosco e Veloce - Olimpic.
 

Redazione

