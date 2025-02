Pallanuoto. Rari Nantes Savona a gonfie vele, Quinto cede il passo: alla “Zanelli” finisce 15-7

Netto successo per la BPER Rari Nantes Savona nel match valido per la 16esima giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 maschile di Pallanuoto. Alla “Zanelli”, i biancorossi hanno superato 15-7 l’Iren Genova Quinto in una partita mantenuta praticamente sempre in controllo della squadra di Angelini, oggi ancora senza Figlioli che dopo l'assenza per squalifica di mercoledì scorso in Champions League è rimasto ai box causa influenza.

LA PARTITA

Il primo gol del match è della Rari, con Occhione che apre le marcature a 6.52 in superiorità numerica. La squadra di Angelini raddoppia con Merkulov a 5.53, ancora in superiorità numerica. A 4.54 è un gran gol di Panerai dalla distanza a sbloccare Quinto: siluro imprendibile per Nicosia. A 4.27 ancora Rari in gol con l'uomo in più, ancora con Merkulov. L'ungherese è straripante, a 2.18, ancora con l'uomo in più, cala il poker biancorosso. Il finale di frazione sorride ai genovesi: a 1.50 superiorità numerica sfruttata da Figari, a 0.42 bordata di Veklyuk per il -1 con il quale si va alla prima pausa.

Secondo tempo che si apre all'insegna dell'equilbrio e a 5.42 Quinto pareggia i conti in superiorità numerica grazie a Nora. Ci vuole un colpo di classe di Damonte a 4.20 per rivedere la Rari in gol, da quel momento la squadra di casa prende il sopravvento: a 3.15 è capitan Rizzo a prendersi gli applausi della Zanelli con un tracciante che non dà scampo al portiere avversario. A 2.26 il capitano biancorosso non è da meno, ma nei panni dell'uomo assist: pallone al bacio per Merkulov, il russo deve solo spingerlo in rete per il +3 savonese con cui si va fino all'intervallo lungo.

Il gioco riprende con la Rari che spinge sull'acceleratore: a 7.32 gol di Guidi, a 6.27 a segno Vavic. La reazione di Quinto arriva a 4.55 con Figari che trova il bersaglio dopo un time-out chiamato dal tecnico genovese Bittarello e preceduto da un cartellino giallo per il collega savonese Angelini. A 3.14 espulsione temporanea per il portiere della Rari Nicosia, un clamoroso doppio palo nega però la marcatura a Quinto. A 2.27 Rocchi raccoglie una respinta della difesa ospite e firma la decima rete savonese. A 2.12 ci prova Matteo Aicardi, la sua girata verso la porta di Nicosia è preda del portiere. A 1.51 gol di Occhione, a 0.40 entra nel tabellino dei marcatori anche Erdelyi su assist di Damonte. Prima dell'ultima pausa, gol del Quinto con Veklyuk che batte Da Rold appena entrato tra i pali della Rari.

Il quarto e ultimo tempo scorre come i titoli di coda: a 5.09 sigillo genovese di Figari, a 4.05 nuova marcatura di Merkulov. A 2.29 in casa Savona c'è gloria anche per il giovane Cora, a 0.42 si ripete Rocchi. Finisce 15-7 per la Rari che tornerà in vasca già mercoledì prossimo (alle 12) in casa del Telimar Palermo.

Afferma il portiere savonese, Gianmarco Nicosia: “Abbiamo giocato una buona partita. Abbiamo fatto quello che ci eravamo detti in allenamento. Erano importanti i tre punti anche in vista dei prossimi impegni ed in preparazione della Champions e della Coppa Italia”.



BPER R.N. SAVONA – IREN GENOVA QUINTO 15 – 7

Parziali (4 – 3) (3 – 1) (5 – 2) (3 – 1)



TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 2, Damonte 1, Vavic 1, Occhione 2, Rizzo 1, Merkulov 5, Bruni, Erdelyi 1, Guidi 1, Patchaliev, Gullotta, Da Rold, Cora 1.

Allenatore Alberto Angelini.



IREN GENOVA QUINTO: Ghiara, Gambacciani N., Di Somma, Villa, Panerai 1, Prongini, Puccio, Nora 1, Figari 3, Massa, Aicardi, Gambacciani J., Noli, Vaklyuk 2.

Allenatore Luca Bittarello.



Arbitri: Mirko Schiavo di Palermo e Matteo Giacchini di Civitavecchia.

Delegato Fin : Alberto Rovida di Cairo Montenotte (Savona).



Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 8 / 15.

IREN GENOVA QUINTO: 6 / 10.

Note:

Spettatori : 150 circa.

Usciti per 3 falli : A 4’46” dalla fine del 3° tempo Massa (Quinto).

A 5’15” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.

A 0’40” dalla fine del 3° tempo il Savona ha sostituito in porta Nicosia con Da Rold,