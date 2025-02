Calcio, Eccellenza. Pazza vittoria per il Celle Varazze: rimontati due goal al Rivasamba e -1 in classifica

CELLE VARAZZE - RIVASAMBA 3-2 (53’; 66’ Righetti, 70’ Battaglia - 30’ Cusato, 49’ Diakhate)

FINISCE QUI! Il Celle Varazze resiste all’assalto finale e riapre nuovamente il campionato

92’ MITU EROICO! Colpo di testa di Cusato ed integre strepitoso del portiere di casa

90’ Il Rivasamba trova il goal con Ferretti che viene però annullato per fuorigioco

Saranno 5 i minuti di recupero

89’ Ammonizione per Akkari

87’ Porro subisce un colpo al naso, ma é lui ad essere ammonito per eccesso di foga nelle proteste

Sarà un finale al cardiopalma

84’ Ancora un cambio per parte, Akkari rileva Righetti, mentre Baldassarre prende il posto di Bocciardo

82’ Un cambio per parte, nel Celle Varazze lascia il campo Righetti, dentro Preti. Il Rivasamba mette in campo Valera Suarez al posto di Linale

74’ Doppio cambio Rivasamba, fuori Gualtieri e Villa, dentro Ferretti ed Oliveri

71’ Esce uno stanco Panepinto, dentro Gnecchi

70’ LA RIBALTA IL CELLE VARAZZE!!! Cross di Righetti per Sassari che di testa fa la sponda per Battaglia che ci mette il piede e trova il 3 a 2! Clamoroso all’Olmo-Ferro

67’ Del Nero corre ai ripari, dentro Ruffini, fuori Cirrincione

66’ PAREGGIO DEL CELLE VARAZZE! Quarto corner consecutivo per i biancoblù, dell’ultimo si incarica della battuta Panepinto che trova in area Righetti dentro l’area piccola per il 2 a 2

60’ Partita apertissima, il goal che ha riaperto la sfida ha di fatto riacceso l’entusiasmo della squadra di Pisano che ora spinge alla ricerca del pari

53’ LA RIAPRE IL CELLE VARAZZE! Cross sporcato di Silvestri che arriva a Righetti, il numero 7 si sistema il pallone e trova l’angolino per l’1 a 2

51’ Silvestri cade in area reclamando un rigore, proteste dei genovesi che invece chiedono il giallo per simulazione

49’ RADDOPPIA IL RIVASAMBA! Filtrante per Diakhate che davanti a Mitu trova uno splendido scavetto che permette ai suoi di allungare. Proteste per un possibile fuorigioco delle civette

Inizia in perfetto orario anche il secondo tempo

SECONDO TEMPO



Termina 0 a 1 il primo tempo, biancoblù subito pimpanti, senza però creare pericoli dalle parti di Mazzadi. Gli uomini di Del Nero dal canto loro crescono con il passare dei minuti, trovando la via della rete con il proprio capitano abile e toccare un cross tagliato. Arancioneri che vanno anche vicino al raddoppio, é il palo a dire di no a Villa. Un secondo tempo tutto da vivere.



Termina la prima frazione, ospiti in vantaggio grazie a Cusato

Un minuto di recupero

45’ PALO DEL RIVASAMBA! Villa trovato in area, se la mette sul destro ma la conclusione si infrange sull’esterno del montante della porta di Mitu

43’ Ammonizione anche per Gualtieri, primo ammonito anche tra le fila degli ospiti

40’ Silvestri é il primo ammonito della gara, punizione da buona posizione. Conclusione sul fondo

35’ Ora è il Rivasamba ad aver preso coraggio, gli ospiti spingono sull’acceleratore, la conclusione di Villa viene bloccata in due tempi da Mitu

30’ RIVASAMBA IN VANTAGGIO! Cross tagliato di Gualtieri dove arriva Cusato che tocca quel tanto che basta deviando in rete lo 0 a 1

23’ A stemperamento della tensione dell’importanza del match: fallo per il Rivasamba non fischiato, motivo? All’arbitro era caduto il fischietto dopo un leggero scontro con un giocatore. Si è poi ripartiti con una punizione a centrocampo per gli uomini di Del Nero

19’ Ci prova Panepinto, tiro alto sopra la traversa

18’ La prima conclusione della gara la fa Silvestri, tiro che si spegne sul fondo

14’ Si fanno vedere anche gli ospiti ma il cross di Gualtieri é troppo lungo per tutti

10’ Gara ancora bloccata, civette più propositive ma nessuna occasione da goal

1' Prende il via l'autentico match di cartello di questo fine settimana

PRIMO TEMPO

Seconda contro prima, il Celle Varazze ospita il Rivasamba per riaprire ancora una volta il campionato, con il rischio però di veder scappare nuovamente la formazione genovese che metterebbe una serie ipoteca sulla vittoria finale. Un match dal grande fascino, all'andata vinsero gli arancioneri alla prima di Pisano alla guida delle civette, da quel giorno sono cambiate tante cose e tanti giocatori, un incontro che preannuncia spettacolo.

CELLE VARAZZE: Mitu, Zampano, De Benedetti, Calcagno, Panepinto, Guida, Righetti, Silvestri, Battaglia, Sassari, Botte.

A disposizione: Tredici, Akkari, Sgambelluri, Galatolo, Preti, Ravoncoli, Gnecchi, Padovan, Morando.

Allenatore: Pisano.

RIVASAMBA: Mazzadi, Porro, Sanguineti, Queirolo, Linale, Gualtieri, Bocciardo, Cusato, Villa, Cirrincione, Diakhate.

A disposizione: Adornato, Lasagna, Bacigalupo, Manfrone, Baldassare, Valera Suarez, Ruffino, Ferretti, Oliveri.

Allenatore: Del Nero.

Arbitro: Matranga sez. Palermo.

Assistenti: Poggi sez. Genova - Chamchi sez. Savona.