Calcio, Savona. Il gol non basta a Rignanese: "Il pareggio con la Vadese ci dà fastidio"

Non è bastato al Savona l'ennesimo gol stagionale di Fabio Rignanese per portare a casa l'intera posta in palio nella sfida di domenica scorsa con la Vadese che rallenta la corsa dal primo posto per gli Striscioni.

Soddisfatto per il proprio centro, l'attaccante nel post partita ha voluto anzitutto fare mea culpa per l'approccio della squadra al match sollevando poi qualche perplessità sul gol degli azzurrogranata che ha sbloccato la sfida del Chittolina: "Abbiamo fatto la nostra solita partita, ma credo che siamo entrati in campo un po' molli. Poi abbiamo subito un gol che, a mio parere, era in fuorigioco. Però, come sbagliamo noi, possono sbagliare anche gli arbitri" ha detto ai nostri microfoni.

Tra i punti da analizzare e migliorare per i novanta minuti del "Chittolina" anche la concretezza. Specialmente in vista del prossimo importante scontro col Multedo: "Abbiamo provato a creare altre occasioni e ci siamo riusciti ma non siamo stati capaci di concretizzarle - ha continuato la punta - Il campionato è ancora lungo, guardiamo avanti e continuiamo a lavorare. Questo pareggio dà fastidio perché volevamo vincere ma non preoccupa. La partita con la Vadese non so cosa ci abbia insegnato ma sicuramente quando perdi in modo ingiusto o immeritato, qualcosa ti resta dentro".

E sulla sfida di settimana prossima: "Ogni gara va affrontata con la giusta attenzione e concentrazione, perché ogni dettaglio può fare la differenza. Prepariamo la sfida contro il Multedo come facciamo sempre: allenandoci forte, seguendo le indicazioni del mister e arrivando pronti alla partita di domenica".