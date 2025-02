Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Genova Calcio vicina all'eliminazione, l'Alba di Telesca espugna il Ferrando con Galvagno e Barbero

Nella prima giornata del primo turno delle Fasi Nazionali di Coppa Italia Eccellenza, l'Alba espugna il campo della Genova Calcio con un secco 0-2, in una gara condizionata da un'espulsione che ha lasciato molti dubbi.

La partita si apre con ritmi elevati e grande intensità da parte di entrambe le squadre. Già all’8’ arriva la prima ammonizione, con Marchetti dell’Alba sanzionato dal direttore di gara. La Genova prova a rendersi pericolosa con una punizione di Tagliavacche al 9’, che sfiora il secondo palo. Tuttavia, la squadra di casa subisce un duro colpo al 12’ con l’infortunio del capitano Maisano, sostituito da Tripi e con la fascia che passa a Dondero.

L'Alba risponde con un tentativo dalla distanza di Bosio al 17’, ma il tiro termina alto. Al 19’ la Genova Calcio sfiora il vantaggio su punizione: Tagliavacche mette un pallone invitante in area, ma Guiffrey, appostato sul secondo palo, non riesce a concludere con la necessaria precisione. Il pressing dell’Alba continua con Peinetti (28’), ma Dondero si fa trovare pronto.

Al 30’ arriva il gol del vantaggio per l’Alba: Galvagno, servito in profondità, batte Dondero con un preciso tiro. La situazione per la Genova si complica ulteriormente al 36’, quando Guiffrey viene espulso per doppia ammonizione dopo un intervento in scivolata giudicato pericoloso, ma con il dubbio che l'avversario abbia accentuato la caduta.

Nel secondo tempo, l’Alba gestisce la superiorità numerica e sfiora più volte il raddoppio, prima con Barbero al 62’, poi con Galasso al 74’, che trova un ottimo Dondero a respingere in tuffo.

All’80’ arriva il colpo del definitivo ko per la Genova: un cross dalla destra viene mal controllato da Dondero e Barbero ne approfitta da pochi passi, siglando lo 0-2.

Nel finale, l’Alba prova a dilagare, ma Dondero si riscatta con due grandi parate su Panetta (86’) e Foschi (93’), mentre la Genova tenta l'ultimo assalto con Cavalli (92’), senza successo.

Si chiude così un match che ha visto una Genova Calcio combattiva e capace di tenere testa a una squadra molto forte, nonostante l’inferiorità numerica. Rimane, però, il rimpianto per l’espulsione di Guiffrey, che ha inevitabilmente influenzato l’andamento della partita.





TABELLINO

Genova Calcio: Dondero, Cavalli, Guiffrey, Boero, Maisano (12' Tripi), Maresca, Volgger (20' st Ottonello), Tagliavacche, Andrade (10' st Petracca), Lupi (20' st Oliveri), Gabionetta. A disp. Turone, Capurro, Riggio, Brunozzi, Di Gennaro. All. Mazzocchi.

Alba: Romanin, Campagna, Barbero, Dieye, Marchetti, Rega (43' st Algarotti), Bosio (12' st Foschi), Galvagno, Peinetti (12' st Panetta), Galasso (43' st Riverditi), Medda (34' st Trevor). A disp. Coroama, Villano, Ferro, Trinchero. All. Telesca



Marcatori: 30’ Galvagno (A), 80’ Barbero (A).



Espulsioni: 36’ Guiffrey (G).

Ammoniti: 8’ Marchetti (A), 25’ Bosio (A).