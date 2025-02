Finale, alto impatto per Halaj: "A Sestri pari che dà morale. Salvezza? Ci credo dal primo giorno"

Il suo inserimento era atteso per dare un ulteriore peso specifico all'attacco giallorosso. Un'attesa allungata da qualche problemino fisico che però, appena arrivata, è parsa dare subito i frutti sperati.

C'è infatti lo zampino di Sergio Halaj nella rimonta del Finale domenica scorsa sul campo della Sestrese. Un 2-2 in una risalita dal doppio svantaggio partita proprio dalla rete del centravanti ex San Francesco Loano che si è visto annullare una seconda marcatura sfiorandone addirittura una terza che avrebbe a quel punto reso ancor più clamorosa la rimonta dei suoi.

Sulla bilancia è però superiore la gioia del ritorno in campo che il rammarico: "Sono stato accolto benissimo da società, mister e compagni - dice la punta classe 2022 - ho percepito fin da subito una grande voglia di raggiungere l'obbiettivo salvezza. Per via di diverse problematiche non sono potuto scendere in campo prima di questa domenica, sono contento dell'esordio siccome era un po' di giornate che ero fermo e della rete realizzata subito appena entrato in campo. Peccato per il gol del 2-2 che credo fosse regolare, ci avrebbe dato un'ulteriore spinta anche per provare a vincere la partita".

C'è positività e voglia di guardare avanti quindi per la punta: "Abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra come la Sestrese - continua Halaj - questo dimostra che la squadra ha tutte le carte per potersela giocare e mettere in difficoltà chiunque. Salvezza? Ci credo dal primo giorno che sono arrivato a Finale, sappiamo che non sarà facile e che c'è da lavorare, ma soprattutto dopo la prestazione di domenica il morale si é alzato e la consapevolezza di poter raggiungere l'obbiettivo c'è da parte di tutti".